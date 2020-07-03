Скандального форварда "Динамо" оштрафували в Туреччині

Жерсона Родрігеса оштрафували за поведінку під час матчу чемпіонату Туреччини.

Форварда київського "Динамо" Жерсона Родрігеса, який виступає за "Анкарагюджю" на правах оренди, оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора".

Як повідомляє видання Yurtspor.com, футболіст був вилучений з поля за дві жовті картки. Залишаючи поле, він саркастично поаплодував арбітру, за що з нього стягнули близько 1690 євро.

На рахунку Родрігеса 10 матчів за "Анкарагюджю" в чемпіонаті, в яких він забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі. Його команда замикає турнірну таблицю за п'ять турів до фінішу.

Нагадаємо, що він був відправлений в оренду через систематичне порушення режиму в "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес відмовився повертатися в київський клуб, поки головним тренером команди залишається Олексій Михайличенко.