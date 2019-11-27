Де дивитися онлайн Барселона – Боруссія: по якому каналу футбол

В одному з найбільш інтригувальних протистоянь п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" зустрінеться на своєму полі з дортмундською "Боруссією".
Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Камп Ноу" в середу, 27 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Боруссія. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Боруссія – Барселона
Побачити протистояння можна буде в ефірі українського телеканалу "Футбол 1". Крім того, показ зі столиці Каталонії організують російський мовник "Матч ТВ", казахстанський Qazsport/Казспорт.
Зазначимо, що в поєдинку першого туру в Дортмунді команди розійшлися "сухим" миром. Водночас німецький колектив відмітився незабитим пенальті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лізі чемпіонів забили один із найбільш курйозних голів поточного футбольного сезону.
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