Де дивитися Брюгге - Динамо: розклад трансляцій кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє в гостях з "Брюгге". Перший поєдинок двоматчевого протистояння відбудеться в однойменному місті на стадіоні "Ян Брейдель".

Брюгге - Динамо 032.ua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо. Початок зустрічі у вівторок, 6 серпня, о 21:30.

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Бельгії покаже український телеканал "2 + 2".

Крім того, пряма телетрансляція запланована на російському "Матч! Футбол 2". Там же відбудеться показ матчу у записі. Початок 7 серпня о 01:30. Запис гри можна буде переглянути 7 серпня о 10:00 і на "Матч! Футбол 1".

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

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