Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де дивитися Брюгге - Динамо: розклад трансляцій кваліфікації Ліги чемпіонів

1.8т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє в гостях з "Брюгге". Перший поєдинок двоматчевого протистояння відбудеться в однойменному місті на стадіоні "Ян Брейдель".

Брюгге - Динамо

Брюгге - Динамо

032.ua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо. Початок зустрічі у вівторок, 6 серпня, о 21:30.

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Бельгії покаже український телеканал "2 + 2".

Крім того, пряма телетрансляція запланована на російському "Матч! Футбол 2". Там же відбудеться показ матчу у записі. Початок 7 серпня о 01:30. Запис гри можна буде переглянути 7 серпня о 10:00 і на "Матч! Футбол 1".

Новини
"Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом у Лізі чемпіонів

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel