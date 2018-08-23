"Б*ндеровская ДРГ в 1976": у мережі з'явилося знакове відео з прапором України

До Дня прапора України в мережі оприлюднили історичне відео з державним символом, піднятим у півфіналі гри футбольних збірних СРСР і НДР на Олімпіаді 1976 року в Монреалі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кумедному ролику зафыльмовано, як у розпал матчу на поле вибігає чоловік у вишиванці з жовто-синім українським прапором і починає танцювати гопак. Кліп розмістили на сторінці "Спорт Обоз" у Facebook.

Виявилося, що сміливим патріотом був канадієць українського походження Данило Мигаль, який у такий креативний спосіб хотів показати світу прапор країни, звідки йде його коріння. Вчинок чоловіка викликав захоплення у глядачів, і вони відреагували на нього безліччю веселих коментарів. У них висміюється радянський режим, сучасний агресор, а також висловлюэться підтримка ініціатора яскравої акції, вчинок якого порівнюють з недавнім патріотичним вітанням футболістів збірної Хорватії на адресу українців.

"Зайвий доказ тим, хто не вірив, що підривна діяльність бадерівців налічує вже тисячі років! Адже, як відомо, наші великі російські радянські футболісти після цієї фашистської витівки програли з рахунком 10-0!", "Молодець. І гопачок вдався", "Слава Україні!", "Красавела!!!", "Цікаво знати його долю", "Бандерівська ДРГ у 1976 році", - іронізують люди.

"Молодець, вони герої, союз рабів розвалився", "Давай-давай!", "На матчі збірної СРСР особисту свободу відсвяткував", "Путін, введи війська!", "Ще у 1976 році люди розуміли, що треба від'єднатися від цієї орди", "Патріот!", "Красень", - продовжили вони підтримувати автора першого проукраїнського флешмобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня на честь свята у Києві вирішили встановити рекорд, розгорнувши найдовший прапор в країні. Його довжина становить 2700 метрів. Величезне полотно розтяглося від станції метро "Позняки" до "Бориспільської".