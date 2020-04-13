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13 квітня • оновлено в 17:13
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Андрій Шевченко згадав легендарний гол у ворота збірної Росії

1.6т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що його легендарний гол зі штрафного у ворота росіян у виїзному матчі відбору на Євро-2000 не був випадковим.

"Штрафний у ворота Олександра Філімонова не був випадковим. По-перше, я так вже забивав – Баварії, Карпатам, комусь ще. По-друге, ми багато працювали над стандартами після тренувань з Леонідом Буряком, який асистував тоді в збірній Йожефу Сабо", – розповів Шевченко в інтерв'ю виданню Zbirna.

Андрій Шевченко святкує гол у ворота збірної Росії

Андрій Шевченко святкує гол у ворота збірної Росії

LB.ua

Він зазначив, що виконував штрафні удари в однаковому ключі – намагався направити м'яч у ствір воріт.

"Я завжди намагався направляти м'яч у ворота, якщо це було під зручну праву ногу. Поставив собі таку мету: будь-яка подача – тільки у ворота. М'яч прямує по певній траєкторії, вилітає за стінкою, опускається вниз – це завжди складно для воротаря. А якщо перед голкіпером пробігає група гравців, а ми домовлялися, що вона буде пробігати, то шанси у виконавця удару підвищуються. Приблизно так все і вийшло", – підсумував наставник збірної України.

Відзначимо, що цей гол дозволив нашій збірній посісти друге місце в групі та вийти в стикові матчі, де Україна за сумою двох зустрічей поступилася Словенії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенегальський футбольний агент Ібрагім Сонко, який виступав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, назвав українського футболіста, який може стати новим Андрієм Шевченком.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Андрій Шевченко
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
На роиссии все вратари Филимоновы или Акинфеевы!!!
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