Головна Новини
28 грудня • оновлено в 10:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

На будівництві Шулявського моста помітили "Леннокса Льюїса" – фотофакт

1.6т
Читати матеріал російською

Темношкірий будівельник, який був помічений на будівництві Шулявського моста в Києві, викликав чималий ажіотаж у мережі.

Користувач Facebook Женя Уманський звернув увагу на те, що один із робітників дуже схожий на легендарного британського боксера Леннокса Льюїса.

Робітник, схожий на боксера

Робітник, схожий на боксера

facebook.com/ramon.kampas

Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс

rostves.info

Новини
Шулявський міст готують до відкриття: найсучасніші технології і 10-річна гарантія. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO британський суперваговик Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) різко висловився на адресу Леннокса.

Нагадаємо, що восени минулого року Володимир Кличко і Леннокс Льюїс влаштували невелику словесну сутичку в соціальній мережі Twitter.

Ексчемпіони світу в суперважкій ваговій категорії посперечалися про доцільність участі боксерів-професіоналів у олімпійських турнірах.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Шулявський міст" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Шулявський міст
Особа
Леннокс Льюїс
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги