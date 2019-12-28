На будівництві Шулявського моста помітили "Леннокса Льюїса" – фотофакт

Темношкірий будівельник, який був помічений на будівництві Шулявського моста в Києві, викликав чималий ажіотаж у мережі.

Користувач Facebook Женя Уманський звернув увагу на те, що один із робітників дуже схожий на легендарного британського боксера Леннокса Льюїса.

Робітник, схожий на боксера facebook.com/ramon.kampas

Леннокс Льюїс rostves.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO британський суперваговик Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) різко висловився на адресу Леннокса.

Нагадаємо, що восени минулого року Володимир Кличко і Леннокс Льюїс влаштували невелику словесну сутичку в соціальній мережі Twitter.

Ексчемпіони світу в суперважкій ваговій категорії посперечалися про доцільність участі боксерів-професіоналів у олімпійських турнірах.

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