"Можуть зробити лише жінки": незвичайна вправа спантеличила інтернет

Популярна американська кантрі-співачка Едлі Стамп, що здобула популярність після успіху в шоу "Голос", запустила незвичайний челлендж у себе в Facebook.

30-річна вокалістка продемонструвала трюк, який, на її думку, можуть зробити лише жінки.

Для цього треба відійти від стіни на відстань трьох своїх стоп, після цього нахилитися на 90 градусів і притулитися головою до стіни. Взяти стілець і разом зі стільцем випрямитися.

У відео, яке зібрало близько 11 млн переглядів, Едлі і її подружка легко роблю цю вправу, в той час як чоловiка спіткали серйозні труднощі з випрямленням корпусу.

"Хлопці цього зробити не можуть! А жінки – без проблем! Чи знаєте ви, як це працює?" – підписала ролик артистка.

У коментарях під відео користувачі навперебій почали розгадувати такий фокус.

"Відповідь: вся справа в коротких ногах! У жінок виходить кут менше 90 градусів, у чоловіків більше і їм складніше", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі продукти найкраще спалюють жир і нарощують м'язи. Під час інтенсивних тренувань слід їсти яйця, банани, авокадо та інші продукти.

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