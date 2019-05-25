Чемпіонки України знялися в розпусному лесбійському відео

Чемпіонка України з фітнес-бікіні Анастасія Кабанова знялася у відвертому кліпі разом з віце-чемпіонкою України з фітнес-бікіні Наталією Рагушенко.

На відео дівчата мажуть один одного маслом, шмагають по стегнах і всіляко проявляють ніжні почуття.

Подивитися відео можна за посиланням. Увага! Посилання призначена лише для осіб, які досягли повноліття.

OBOZREVATEL пропонує також подивитися фотографії з Instagram спортсменок.

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Анастасія Кабанова Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Наталя Рагушенко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, майстер спорту з плавання та бодібілдингу, чемпіонка Північно-Заходу Росії з бодіфітнесу та чемпіонка світу з жиму лежачи з Росії втратила свої інтимнi фото, які хакери виклали в інтернет.

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