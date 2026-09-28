Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та інший ексволодар титулів у цій ваговій категорії Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) зустрінуться на рингу в поєдинку за звання "короля Великої Британії". Боксери після багатомісячних переговорів домовилися про проведення довгоочікуваного поєдинку, який призначено на початок зими.

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ДАТА БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Шоу відбудеться на стадіоні Principality Stadium у столиці Вельсу Кардіффі. Датою грандіозного протистояння одних із найсильніших супертяжів в історії обрано п’ятницю, 11 грудня.

ЧАС БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Точний час виходу боксерів на ринг і початок бою буде оголошено пізніше. Однак можна припустити, що це відбудеться не раніше 01:00 суботи, 12 грудня, за київським часом. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію боксерського поєдинку Джошуа – Ф'юрі.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Фаворитом британського дербі вважається Циганський король, як називають Ф'юрі. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50. А шанси Джошуа оцінюються котируванням 2,50.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Ексклюзивним транслятором поєдинку став американський відеосервіс Netflix. Це означає, що прямий ефір з Кардіффа буде доступно й в Україні.

АНДЕРКАРТ БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Список розігрівочних поєдинків з'явиться пізніше...

Як повідомляв OBOZ.UA, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) виставила ивій чемпіонський пояс на кон бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, принизивши росіянина Мурата Гассієва.

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