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Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
Джошуа і Ф'юрі битимуться в Кардіффі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та інший ексволодар титулів у цій ваговій категорії Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) зустрінуться на рингу в поєдинку за звання "короля Великої Британії". Боксери після багатомісячних переговорів домовилися про проведення довгоочікуваного поєдинку, який призначено на початок зими.

ДАТА БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Шоу відбудеться на стадіоні Principality Stadium у столиці Вельсу Кардіффі. Датою грандіозного протистояння одних із найсильніших супертяжів в історії обрано п’ятницю, 11 грудня.

Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Джошуа та Ф’юрі битимуться 11 грудня.

Джерело: Matchroom Boxing

ЧАС БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Точний час виходу боксерів на ринг і початок бою буде оголошено пізніше. Однак можна припустити, що це відбудеться не раніше 01:00 суботи, 12 грудня, за київським часом. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію боксерського поєдинку Джошуа – Ф'юрі.

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ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Фаворитом британського дербі вважається Циганський король, як називають Ф'юрі. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50. А шанси Джошуа оцінюються котируванням 2,50.

Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Ентоні Джошуа

Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Тайсон Ф'юрі

Джерело: Netflix

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Ексклюзивним транслятором поєдинку став американський відеосервіс Netflix. Це означає, що прямий ефір з Кардіффа буде доступно й в Україні.

АНДЕРКАРТ БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Список розігрівочних поєдинків з'явиться пізніше...

Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Ентоні Джошуа та Олександр Усик.

Як повідомляв OBOZ.UA, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) виставила ивій чемпіонський пояс на кон бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, принизивши росіянина Мурата Гассієва.

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