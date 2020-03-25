Володимир Зеленський звернувся до голів регіонів і закликав закрити великі ринки, а на маленьких контролювати кількість людей.

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Про це він заявив під час селекторної наради з мерами і головами ОДА, передає сайт президента України.

На цій нараді, зокрема, розглянули питання роботи продовольчих ринків. Зеленський зазначив, що тільки на місцях можна визначити небезпеку від ринків, однак, сказав, що великі ринки потрібно закривати відразу. Мовляв, там часто купують продукти літні люди, які і схильні до зараження найбільше.

"Великі ринки потрібно закривати відразу. Але раптом в маленьких містечках немає магазинів, і ці риночки є основним джерелом продуктів, то потрібно думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які будуть обмежувати кількість людей", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського з мерами і головами ОДА Сайт президента України

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко заявив, що вранці в регіональні лабораторії були доставлені тест-системи, маски і захисні костюми, які прибули з Китаю.

Окремо з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль обговорили соцдопомогу лікарям і посилення відповідальності для людей, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на зустріч щодо протидії коронавируса в країні. Пізніше стало відомо з ким саме він зустрічався.

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