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25 березня • оновлено в 19:11
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Зеленський звернувся до голів регіонів із закликом закрити ринки

5.1т
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Володимир Зеленський звернувся до голів регіонів і закликав закрити великі ринки, а на маленьких контролювати кількість людей.

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Про це він заявив під час селекторної наради з мерами і головами ОДА, передає сайт президента України.

На цій нараді, зокрема, розглянули питання роботи продовольчих ринків. Зеленський зазначив, що тільки на місцях можна визначити небезпеку від ринків, однак, сказав, що великі ринки потрібно закривати відразу. Мовляв, там часто купують продукти літні люди, які і схильні до зараження найбільше.

"Великі ринки потрібно закривати відразу. Але раптом в маленьких містечках немає магазинів, і ці риночки є основним джерелом продуктів, то потрібно думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які будуть обмежувати кількість людей", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського з мерами і головами ОДА

Зустріч Зеленського з мерами і головами ОДА

Сайт президента України

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко заявив, що вранці в регіональні лабораторії були доставлені тест-системи, маски і захисні костюми, які прибули з Китаю.

Окремо з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль обговорили соцдопомогу лікарям і посилення відповідальності для людей, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 16 березня, глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента на зустріч щодо протидії коронавируса в країні. Пізніше стало відомо з ким саме він зустрічався.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ринок вірус
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЕСТЬ В ГОРОДАХ ПАРКИ И ЧЕРЕЗ 20 МЕТРОВ МОЖНА РАЗРЕШИТЬ ТОРГОВАТЬ.ТОТ КТО ВЫРОСТИЛ НА СЕГОДНЯ РЕДИС ПОМИДОР И ОГЕРЕЦ ДОЛЖЕН ТОЖЕ ЕГО СБЫТЬ ЧТО БЫ ЦЕНА В УКРАИНЕ БЫЛА НОРМАЛЬНОЙ.ДУМАЙТЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАК ЕТО СДЕЛАТЬ НЕСИДИТЕ НА ЖОПЕ И ИЗДАВАЙТЕ УКАЗЫ СВОЛОЧИ .ИДИТЕ И СМОТРИТЕ ЧЕ НАДО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ТОТ ЖЕ РЕДИС В КИЕВЕ НЕБЫЛ ПО 60 ГРИНОВ А ПО 30 И Т.Д. А ЗЕЛЕНСКОМУ Я НЕЗАВИДУЮ ТЫ ХОДИШ ПО КРАЮ ЕСЛИ МАТЕРИ БОЙЦОВ ВСУ ПОПРОСЯТ УБРАТЬ ВАШУ ВЛАСТЬ ПОТОМУ ЧТО ОНИ ГОЛОДАЮТ.ДЕРЖИ ВЕРТОЛЕТ НА СТРЕМЕ КАК И ЯНУКОВИЧ.
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
пока все не пере.б.о.л.еют,толку не будет,долгие проводы-лишние слезы,кому не судьба .значит так и будет,а сегодня или через два месяца.радости мало.
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