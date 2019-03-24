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''Мене напружують російськомовні націоналісти'': В'ятрович пояснив свої слова

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Російська мова є "зброєю проти української нації", тому існування російськомовних українських націоналістів неможливе.

Про це в ефірі ObozTV сказав директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, коментуючи свою гучну заяву про націоналізм і російську мову. При цьому історик уточнив, що слід розрізняти українських націоналістів і українських патріотів.

"Я абсолютно спокійно ставлюся до російськомовних українців, більш того, багато хто з них є справжніми патріотами, які готові захищати країну, деякі з них навіть віддали свої життя за це. Але коли ми говоримо про український націоналізм, це трохи інше явище, ніж патріотизм", – пояснив директор УІНП.

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В'ятрович зазначив, що націоналізм більше пов'язаний не з поняттями держави або батьківщини, а з поняттям нації, а українська нація неможлива без української мови.

"Українська мова є однією з визначальних характеристик, які роблять українську націю українською. Тому я вважаю, що неукраїномовні українські націоналісти неможливі. Можливі націоналісти, але вони будуть не українські. Для українського націоналіста не відстоювати українську мову є абсолютно неможливим, тому що українська мова є осердям національної ідентичності", – заявив він.

"Коли ми говоримо про російськомовних націоналістів, треба розуміти, що російська мова була і, на жаль, залишається зброєю проти української нації, проти українців як національної спільноти. Це мова, яка була інструментом денаціоналізації українців", – додав В'ятрович.

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Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська моваІнститут національної пам'яті
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Западенский дебил.
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