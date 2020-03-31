Заразила весь церковний хор: що відомо про першу хвору на коронавірус на Закарпатті

69-річна жителька Мукачевого (Закарпаття), якій першій в області підтвердили діагноз COVID-19, зараз перебуває в інфекційній лікарні Ужгорода.

Деталями з OBOZREVATEL поділилися у Закарпатській обласній адміністрації.

"Її чоловік повернувся із заробітків у Італії, у нього начебто ознак хвороби було. А ось жінка нездужала, але навіть з температурою пішла в Свято-Михайлівський собор, який розташований на околиці Мукачевого. Вона там співала в церковному хорі два дні поспіль. В результаті тепер всі учасники хору під підозрою на коронавірус. А також інші співробітники церкви та парафіяни звернулися до лікарів зі скаргою на погане самопочуття", – розповіли нам.

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Тести підтвердили інфекцію

Щоправда, як виявилося, чоловік пацієнтки, який працював у Європі далекобійником, не заражений коронавірусом. Можливо, пенсіонерка підхопила COVID-19 від когось іншого.

Церква, де заразилися коронавірусом

Всього ж до медиків звернулося понад 50 осіб. Але в 19 з них перші ж тести підтвердили коронавірус.

Як розповідають в ОДА, перший аналіз жінці зробили в Мукачевому, він виявився позитивним. Потім тест повторили в Мукачівській центральній лікарні – він теж виявився позитивним. Тепер матеріали передали до Києва, де повинні провести ПЛР-дослідження, що й визначить, є у пацієнтки коронавірус чи ні.

Збираються біля церков

Церква, яку відвідувала жінка, належить до Московського патріархату. Щоправда, в Мукачівській православній єпархії (МП) дзвінку журналіста не дуже зраділи.

Перша жертва коронавірусу з Радомишля теж відвідувала церкву

"Навіщо закривати служби й проводити дезінфекцію? Вона не хвора, тести не підтвердили. Вона вдома", – запевнив нас прессекретар, протоієрей Федір Горшков. Хоча це не відповідає дійсності.

Самі ж тутешні мешканці розповідають, що на Закарпатті не дуже вірять у коронавірус. І якщо в містах жителі ще менше виходять з дому, носять маски, то в селах щосили здійснюються богослужіння в церквах.

"Я у вихідні проїхався по церквах, що там діється. По 50-60 осіб стоять на службах, навіть на вулиці, але яка різниця: на вулиці чи в самій церкві", – говорить начальник управління національностей і релігії Закарпатської ОДА Йосип Резеш.

"Вони продовжують запевняти населення, що в церкві заразитися неможливо. І що людям не говори, вони щонеділі, як за командою, йдуть до церкви", – обурюється місцевий житель Петро Попенко.

Коронавірус

Відкрито ринки й магазини

У Закарпатській обласній раді переконують, що у вихідні патрулі поліції об'їжджають церкви, перевіряють, чи немає там відвідувачів, чи не порушують карантин. Багато єпархій області оголосило про те, що служба ведеться онлайн, але біля церков Московського патріархату постійно збираються десятки прихожан.

Це ж підтверджує і юрист з Ужгорода, активіст Олександр Пересоляк.

"Що там села, в Ужгороді половина тільки носить маски, всі інші розслаблені, вважають, що хвороба їх не зачепить. Потихеньку працюють магазини з продажу квітів, канцтоварів, відкриті невеликі ринки. Коли викликаєш поліцію, вони приїжджають і штрафують їх. Але люди ходять на прогулянки, на пікніки", – розповідає Пересоляк.

В Ужгороді працюють деякі магазини й базари

Зробили розрахунки

Найбільше на Закарпатті зараз побоюються великодніх свят. 12 квітня буде католицький Великдень, а 19-го – православний. Тут очікують тисячі заробітчан, які попри заборони однаково приїдуть святкувати додому.

"Нині через нас не лишень десятки тисяч заробітчан пройшли, які вирішили карантин пересидіти тут, – на Великдень ще стільки ж повернеться. І жодна обсервація їх не зупинить, нашого Петра спробуй зупинити", – обурюються місцеві жителі.

Сам глава Закарпатської облради Михайло Ревіс заявив, що в області може бути до 5 тисяч заражених. "Цю цифру він взяв не зі стелі. Це інфекціоністи здійснювали розрахунки. Якщо тільки одна жінка заразила уже 19 осіб, а кожен із них може заразити стільки ж. До того ж, за даними італійських лікарів, кожен інфікований може передати вірус 800 людям", – пояснили в пресслужбі Ревіса.

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