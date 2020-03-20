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20 березня • оновлено в 16:52
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

"Не дай Боже, розпадеться Європа": що відбувається в ураженій коронавірусом Італії. Ексклюзив

12.2т
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Італія стала найбільш постраждалою від COVID-19 країною світу. Китаю вже вдалося побороти зростання захворюваності. Італії поки ні.

Рим уже кілька тижнів бореться з недугою, вжито суворих застережних заходів, обмежено пересування громадян. У соціальних мережах люди як можуть допомагають одне одному, діляться продуктами та молються за перемогу над хворобою.

Що відбувається в охопленій вірусом державі та як італійці намагаються не впадати у відчай – у матеріалі OBOZREVATEL.

"У нас сьогодні флешмоб – співаємо гімн"

Перші два випадки зараження виявили в Римі ще 31 січня. Двоє китайських туристів прилетіли в Мілан 23 січня, а за тиждень їх уже з симптомами коронавірусу госпіталізували в Національний інститут інфекційних захворювань ім. Л.Спалланцані.

Після уряд призупинив польоти в Китай, а в країні ввели режим надзвичайного стану. Але це не допомогло зупинити захворюваність.

Спалахи в різних регіонах країни почалися в другій половині лютого. Ломбардія, Венето та інші регіони стали поступово заповнюватися пацієнтами. Кількість заражених і загиблих зростає в геометричній прогресії – станом на 20 березня 3405 жителів Італії померли від недуги. Фотографії військових вантажівок, які перевозять жертв пандемії, облетіли весь світ.

Військові автомобілі на вулиці міста Бергамо

Військові автомобілі на вулиці міста Бергамо

З огляду на масштаби трагедії, місцева влада й суспільство готуються до гіршого. Як розповіла OBOZREVATEL мешканка Тоскани Наталія Гебріч, багато італійців об'єдналися в спільній боротьбі та намагаються допомогти одне одному.

"Мені не подобається наш прем'єр-міністр Джузеппе Конте, але хочу визнати, що на першій лінії оборони країни він робить все, що може. Тосканські політики, мери міст, зокрема й Флоренції, намагаються організувати роботу місцевого населення та бізнесу. Бачила, як вони ходять по парках і намагаються заспокоїти жителів. Уряд думає, як допомогти з реабілітацією бізнесу, знаю, що готується окремий закон про відтермінування оплати квитанцій та кредитів для населення", – пояснює Наталя.

Справді, завдяки вмілому менеджменту бізнес хоч і постраждає від вірусу, але в майбутньому зможе оперативно відновитися. Влада заявила, що виділить щонайменше 25 млрд євро на допомогу підприємцям, збільшиться і фонд кредитування малого, середнього бізнесу.

Серед самих італійців панує атмосфера контрольованої паніки. З одного боку – новини невтішні, хворі вмирають щодня. Люди сидять вдома, без роботи й цілими днями моніторять ЗМІ, спостерігаючи за страшною ситуацією в лікарнях. З іншого – заможніші сім'ї намагаються допомогти найбільш постраждалим від коронавірусу.

Італійці вивішують прапори на знак солідарності

Італійці вивішують прапори на знак солідарності

Напис: "Все буде добре. Дякуємо лікарям та медсестрам"

Напис: "Все буде добре. Дякуємо лікарям та медсестрам"

"На радіо був анонс, що в 11:00 ранку в п'ятницю у нас буде масштабний флешмоб. Італійці збираються влаштувати масове виконання гімну, дозволено винести радіо на балкон або просто поставити на підвіконня й на всю гучність виконати гімн. Багато жителів намагаються вивісити прапори з вікон, показавши солідарність. На щастя, в магазинах наявні всі продукти харчування, дефіциту в нас немає", – підкреслила в коментарі OBOZREVATEL Наталя.

Як виявилося, упродовж останніх тижнів у Facebook італійці створили відразу кілька великих груп, де люди підбадьорюють одне одного або, навпаки, кооперуються для допомоги, скидують смішні картинки та найсвіжішу статистику поширення COVID-19 по всій країні.

Спільнота "Io resto a casa" ("Я залишаюся вдома") налічує майже 800 тисяч користувачів. Ось італійка Maria Rosa Doro опублікувала фото з однією з пацієнток.

"Не дай Боже, розпадеться Європа": що відбувається в ураженій коронавірусом Італії. Ексклюзив

Maria Rosa Doro

Італієць Rocco Cimino звертається до всіх, хто залишився вдома, і закликає не забувати про місцеве сільське господарство.

"Не дай Боже, розпадеться Європа": що відбувається в ураженій коронавірусом Італії. Ексклюзив

Rocco Cimino

Лікарі швидкої допомоги підбадьорюють своїх співвітчизників.

До іншої спільноти – FLASH MOB ITALY – APPLAUDIAMO L'ITALIA ("Аплодуємо тим, хто нас лікує і захищає") – також приєдналися понад 650 тисяч осіб. Ця група присвячена радше лікарям і всім тим, хто прагне допомогти країні уникнути трагедії.

Співробітник поліції та медик

Співробітник поліції та медик

Від коронавірусу вмирають цілі сім'ї

Хвороба в прямому сенсі "б'є" по цілих сім'ях. Наразі від коронавірусу померли майже 3,5 тисячі італійців. Страждають цілі селища й міста.

Жахлива ситуація склалася в містечку Нембро, де мешкає трохи більше, ніж 11 тисяч громадян. За останній місяць там вже сотня померлих. Як пише ilgiornale.it, місцевий 48-річний житель Даніло буквально за тиждень втратив матір і батька, а також ще 22 людей (близькі й далекі родичі, друзі, колеги).

"Не дай Боже, розпадеться Європа": що відбувається в ураженій коронавірусом Італії. Ексклюзив

"Моя мама померла 18 березня, батько – тижнем раніше. Сьогодні в мене більше немає температури, сподіваюся, недуга вже відступить, але точно не знаю, що буде зі мною..." – розповідає італієць.

Лікар-інфекціоніст, який боровся проти коронавірусу

Лікар-інфекціоніст, який боровся проти коронавірусу

Не зглянулася хвороба і над медиками, які намагаються допомогти хворим. Наприклад, інфекціоніст Джузеппе Фінзі працював лікарем у місцевій лікарні в Пармі, але також заразився вірусом і помер. Його фото в одній з груп опублікував родич.

Щоправда, в історії боротьби Італії з COVID-19 є вже й позитивні приклади. На півночі країни, в комуні Во Еуганео (неподалік від Венеції) місцева влада спромоглася відразу ж обстежити на коронавірус все населення. Зробили тести абсолютно кожному жителю містечка (всього 3,4 тисячі осіб) й ізолювали тих, хто заразився.

Буквально за кілька тижнів після виявлення перших випадків інфікування вдалося вилікувати 100% хворих. А внаслідок своєчасної ізоляції всіх контактних осіб вірус не зміг дістатися і до інших тутешніх мешканців.

Досвід Італії корисний Україні насамперед як приклад підтримки й розуміння. Як з боку влади, так і пересічних громадян. Там не все ідеально, та й Європейський Союз не особливо поспішає на допомогу, але, з огляду на масштаби трагедії, суспільство намагається самоорганізуватися та витримати пік пандемії.

У розмові з OBOZREVATEL Наталія Гебріч підкреслила, що спекулянтів у країні немає, мережі супермаркетів не підвищують ціни на товари. Навіть більше – це заборонено на рівні закону.

"На Європу тут багато хто ображається, але вона не розпадеться. Не дай Боже", – підсумувала Наталія.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Італія
Тег
вірус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Мля, и здесь гимны распевают. Их чубатые что ли покусали??? )))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ СCЫТЕ КАКЕЛЫ ! РОССИЙСКИХ СОРТИРОВ НА ВСЕХ ВАС ХВАТИТ ЧИСТИТЬ!
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4
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Флэшмобами и гимном переможем заразу! Опыт Италии поможет!
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