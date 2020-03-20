"Не дай Боже, розпадеться Європа": що відбувається в ураженій коронавірусом Італії. Ексклюзив

Італія стала найбільш постраждалою від COVID-19 країною світу. Китаю вже вдалося побороти зростання захворюваності. Італії – поки ні.

Рим уже кілька тижнів бореться з недугою, вжито суворих застережних заходів, обмежено пересування громадян. У соціальних мережах люди як можуть допомагають одне одному, діляться продуктами та молються за перемогу над хворобою.

Що відбувається в охопленій вірусом державі та як італійці намагаються не впадати у відчай – у матеріалі OBOZREVATEL.

"У нас сьогодні флешмоб – співаємо гімн"

Перші два випадки зараження виявили в Римі ще 31 січня. Двоє китайських туристів прилетіли в Мілан 23 січня, а за тиждень їх уже з симптомами коронавірусу госпіталізували в Національний інститут інфекційних захворювань ім. Л.Спалланцані.

Після уряд призупинив польоти в Китай, а в країні ввели режим надзвичайного стану. Але це не допомогло зупинити захворюваність.

Спалахи в різних регіонах країни почалися в другій половині лютого. Ломбардія, Венето та інші регіони стали поступово заповнюватися пацієнтами. Кількість заражених і загиблих зростає в геометричній прогресії – станом на 20 березня 3405 жителів Італії померли від недуги. Фотографії військових вантажівок, які перевозять жертв пандемії, облетіли весь світ.

Військові автомобілі на вулиці міста Бергамо

З огляду на масштаби трагедії, місцева влада й суспільство готуються до гіршого. Як розповіла OBOZREVATEL мешканка Тоскани Наталія Гебріч, багато італійців об'єдналися в спільній боротьбі та намагаються допомогти одне одному.

"Мені не подобається наш прем'єр-міністр Джузеппе Конте, але хочу визнати, що на першій лінії оборони країни він робить все, що може. Тосканські політики, мери міст, зокрема й Флоренції, намагаються організувати роботу місцевого населення та бізнесу. Бачила, як вони ходять по парках і намагаються заспокоїти жителів. Уряд думає, як допомогти з реабілітацією бізнесу, знаю, що готується окремий закон про відтермінування оплати квитанцій та кредитів для населення", – пояснює Наталя.

Справді, завдяки вмілому менеджменту бізнес хоч і постраждає від вірусу, але в майбутньому зможе оперативно відновитися. Влада заявила, що виділить щонайменше 25 млрд євро на допомогу підприємцям, збільшиться і фонд кредитування малого, середнього бізнесу.

Серед самих італійців панує атмосфера контрольованої паніки. З одного боку – новини невтішні, хворі вмирають щодня. Люди сидять вдома, без роботи й цілими днями моніторять ЗМІ, спостерігаючи за страшною ситуацією в лікарнях. З іншого – заможніші сім'ї намагаються допомогти найбільш постраждалим від коронавірусу.

Італійці вивішують прапори на знак солідарності

Напис: "Все буде добре. Дякуємо лікарям та медсестрам"

"На радіо був анонс, що в 11:00 ранку в п'ятницю у нас буде масштабний флешмоб. Італійці збираються влаштувати масове виконання гімну, дозволено винести радіо на балкон або просто поставити на підвіконня й на всю гучність виконати гімн. Багато жителів намагаються вивісити прапори з вікон, показавши солідарність. На щастя, в магазинах наявні всі продукти харчування, дефіциту в нас немає", – підкреслила в коментарі OBOZREVATEL Наталя.

Як виявилося, упродовж останніх тижнів у Facebook італійці створили відразу кілька великих груп, де люди підбадьорюють одне одного або, навпаки, кооперуються для допомоги, скидують смішні картинки та найсвіжішу статистику поширення COVID-19 по всій країні.

Спільнота "Io resto a casa" ("Я залишаюся вдома") налічує майже 800 тисяч користувачів. Ось італійка Maria Rosa Doro опублікувала фото з однією з пацієнток.

Maria Rosa Doro

Італієць Rocco Cimino звертається до всіх, хто залишився вдома, і закликає не забувати про місцеве сільське господарство.

Rocco Cimino

Лікарі швидкої допомоги підбадьорюють своїх співвітчизників.

До іншої спільноти – FLASH MOB ITALY – APPLAUDIAMO L'ITALIA ("Аплодуємо тим, хто нас лікує і захищає") – також приєдналися понад 650 тисяч осіб. Ця група присвячена радше лікарям і всім тим, хто прагне допомогти країні уникнути трагедії.

Співробітник поліції та медик

Від коронавірусу вмирають цілі сім'ї

Хвороба в прямому сенсі "б'є" по цілих сім'ях. Наразі від коронавірусу померли майже 3,5 тисячі італійців. Страждають цілі селища й міста.

Жахлива ситуація склалася в містечку Нембро, де мешкає трохи більше, ніж 11 тисяч громадян. За останній місяць там вже сотня померлих. Як пише ilgiornale.it, місцевий 48-річний житель Даніло буквально за тиждень втратив матір і батька, а також ще 22 людей (близькі й далекі родичі, друзі, колеги).

"Моя мама померла 18 березня, батько – тижнем раніше. Сьогодні в мене більше немає температури, сподіваюся, недуга вже відступить, але точно не знаю, що буде зі мною..." – розповідає італієць.

Лікар-інфекціоніст, який боровся проти коронавірусу

Не зглянулася хвороба і над медиками, які намагаються допомогти хворим. Наприклад, інфекціоніст Джузеппе Фінзі працював лікарем у місцевій лікарні в Пармі, але також заразився вірусом і помер. Його фото в одній з груп опублікував родич.

Щоправда, в історії боротьби Італії з COVID-19 є вже й позитивні приклади. На півночі країни, в комуні Во Еуганео (неподалік від Венеції) місцева влада спромоглася відразу ж обстежити на коронавірус все населення. Зробили тести абсолютно кожному жителю містечка (всього 3,4 тисячі осіб) й ізолювали тих, хто заразився.

Буквально за кілька тижнів після виявлення перших випадків інфікування вдалося вилікувати 100% хворих. А внаслідок своєчасної ізоляції всіх контактних осіб вірус не зміг дістатися і до інших тутешніх мешканців.

Досвід Італії корисний Україні насамперед як приклад підтримки й розуміння. Як з боку влади, так і пересічних громадян. Там не все ідеально, та й Європейський Союз не особливо поспішає на допомогу, але, з огляду на масштаби трагедії, суспільство намагається самоорганізуватися та витримати пік пандемії.

У розмові з OBOZREVATEL Наталія Гебріч підкреслила, що спекулянтів у країні немає, мережі супермаркетів не підвищують ціни на товари. Навіть більше – це заборонено на рівні закону.

"На Європу тут багато хто ображається, але вона не розпадеться. Не дай Боже", – підсумувала Наталія.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!