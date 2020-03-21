Введуть надзвичайний стан? Зеленський терміново скликав засідання РНБО

У неділю, 22 березня, відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять введення надзвичайного стану в Україні.

Як стверджує "24 канал", режим НС можуть ввести вже з вівторка, 24 березня.

Рішення засідання РНБО буде підписано президентом Володимиром Зеленським. Також на наступному тижні Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб його прийняти.

Після цього рішення про введення надзвичайного стану почне діяти на території всієї України.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області.

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