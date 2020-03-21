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21 березня • оновлено в 17:21
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Введуть надзвичайний стан? Зеленський терміново скликав засідання РНБО

15.7т
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У неділю, 22 березня, відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять введення надзвичайного стану в Україні.

Як стверджує "24 канал", режим НС можуть ввести вже з вівторка, 24 березня.

Рішення засідання РНБО буде підписано президентом Володимиром Зеленським. Також на наступному тижні Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб його прийняти.

Після цього рішення про введення надзвичайного стану почне діяти на території всієї України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пейсатая мрaзь! Везет в страну тысячи больных с Европы каждый день, а теперь корчит из себя спасителя мира! Надеюсь, скоро импичмент и пуля в лоб найдет этого хeроя!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
повине бути першим питання про сладання своїх повновавжень як президента зє , а там вже по накатаній дорозі в кризовій ситуації за фахівцями стане діло та нерод.
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