Світ може закрити кордони ще на пів року: чи витримає туризм та що робити українським мандрівникам

Через коронавірус найбільше постраждала туристична сфера. В Україні, як і в багатьох країнах, збитки становлять мільйони й мільярди доларів.

У владі натякають: щоб уникнути рецидиву хвороби, кордони можуть бути закриті щонайменше пів року, а може, і довше. Туристичні оператори б'ють на сполох, адже в такому разі без роботи залишаться тисячі людей, а бюджет отримає "прогалину" принаймні в декілька мільярдів гривень.

Що відбувається на туристичному ринку та чи зможуть українці покинути межі країни найближчими місяцями – з'ясовував OBOZREVATEL.

Заборонять покидати країну щонайменше пів року?

Українські туроператори зазнають колосальних збитків. Кордони закриті, тури скасовані, а співробітники компаній вимушено відправлені у відпустку. Галузь туризму найбільше постраждала від коронавірусу та введених обмежень, адже після оголошення президента Володимира Зеленського про закриття кордонів практично всі громадяни відмовилися від мандрівок.

Тих же, хто все-таки зважився поїхати відпочивати, довелося евакуювати. Випадків було більш ніж достатньо.

Зараз багато хто чекає на ослаблення COVID-19 та карантинних заходів від держави. Щоправда, вже звучать заяви, що цього разу коронавірус завітав надовго. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що міжнародні подорожі можуть поновитися десь за рік. "У найближчі пів року-рік Європа та весь світ будуть закриті для туризму", – зазначив він.

Мовляв, держави боятимуться рецидиву хвороби, тому перші туристи прибудуть лише наприкінці 2020 року, мінімум.

Львів

З цим не погоджуються опитані OBOZREVATEL експерти. Голова Асоціації туристичних агентств Максим Дереза впевнений: щойно випаде зручна нагода – лідери відкриють свої кордони для мандрівників.

"Туризм – 10% світового ВВП, для окремих країн ще більше. Туреччина, Італія тощо. Не можна просто взяти й зупинити галузь на рік-два, це загрожує мільярдними збитками, мільйонами безробітних. Упевнений, рішення ухвалять оперативно, а щойно відчують ослаблення вірусу, всі знову почнуть літати та подорожувати", – підкреслив Дереза.

Керівник департаменту просування продукту компанії TEZ TOUR Павло Ганзевіч також вважає, що кордони будуть відкриті суттєво раніше. Наприкінці травня або на початку червня.

"За оптимістичного прогнозу вже наприкінці квітня – на початку травня туристи зможуть вирушити на відпочинок. Водночас більш реалістичний сценарій дозволяє спрогнозувати початок польотних програм у середині травня – червня 2020. Вся ця ситуація з пандемією сильно вплинула на туризм, втрати колосальні. Але ми віримо у швидке відновлення. І в разі стабілізації економіки очікуємо відновлення попиту вже до кінця літа", – розповів OBOZREVATEL Ганзевіч.

Поки ж в кулуарах Кабінету міністрів обговорюють ідею зробити ставку на внутрішній туризм в країні. Щоб українці влітку їхали на море в Одесу, Коблево, Залізний порт або й зовсім вибрали інший вид відпочинку.

Точно ж сказати, коли саме країна та світ повернуться до нормального життя, ніхто не береться.

Що робити туристам?

В Асоціації туроператорів пояснили OBOZREVATEL, що зараз форс-мажор, і як би не розвивалася ситуація, необхідно зрозуміти та прийняти факт, що збитків зазнають всі: і туристи, і турагенти, і туроператори.

"Найважче саме туроператорам, адже їм необхідно в умовах відсутності планових надходжень (продажі зупинилися) організувати екстрене вивезення туристів, виконавши водночас всі рекомендації, правила та обмеження регуляторів як України, так і інших країн", – пояснюють в Асоціації.

Як пояснили в Торгово-промисловій палаті, всі тури з датами, які збігаються з періодом карантину, потрапили під дію форс-мажору. Гроші можна не компенсувати. Але ось перенести тур цілком можливо.

До того ж, в окремих випадках повернення грошей доведеться чекати від 1 до 3-х місяців. Тут більше залежить від тих готелів й компаній, з якими співпрацював туроператор.

Українці подорожуватимуть всередині країни?

Проблема всеохопного карантину полягає в тому, що ми прямо залежимо від інших держав. Навіть якщо завтра в Україні відкриють повітряний простір, то не факт, що літаки полетять за межі нашої країни. Адже там карантин може бути продовжений на тиждень, два або місяць.

Київ

Як варіант – обговорюється можливість розвитку туризму всередині країни. Про це, зокрема, говорив і Антон Геращенко. Але тут не все так просто. Адже внутрішній туризм в Україні перебуває на низькому рівні. "У нас дуже маленькі цифри саме туризму всередині країни. І те, рятують хіба що приїжджі іноземці. Самі ж українці рідко користуються готелями. Найчастіше живуть на квартирах або базах відпочинку, які практично не приносять грошей у бюджет", – вважає Максим Дереза.

Народна депутатка VIII скликання Анна Романова, яка входила в підкомітет з питань туризму, пояснює: якщо кордони будуть закриті протягом року – український турбізнес не відновиться.

"Всі підприємці не зможуть рік чекати, вони або перепрофілюються, або будуть вести справи в тій країні, де кордони відкриті. Також давайте розділимо туризм на в'їзний і виїзний. У нас традиційно більш розвинений виїзний. Тобто багато що залежить від епідеміологічної ситуації в основних напрямках, куди їдуть українці", – розповіла Романова.

Проте найбільше постраждає в'їзний туризм і національна туріндустрія (туроператори, транспорт, готелі, гіди). Анна Романова прогнозує, що туризм в країні втратить щонайменше 1 млрд доларів. Також вона виділяє кілька аспектів проблеми:

у туроператорів немає фінансової "подушки" як у "в'їзників";

Україна поки не запропонувала адекватних фінансових заходів підтримки вітчизняного сектору.

Наприклад, у багатьох успішних країнах знизили/скасували ПДВ для готелів, ресторанів, пасажирських перевезень. Також із бюджету виділяють гроші на зарплати працівникам, які постраждали у зв'язку з карантином. У Франції з бюджету покривають 85% зарплати співробітникам турсектору.

В Україні план перерозподілу бюджету може бути ухвалений Верховною Радою лише 13 квітня. Адресної допомоги саме туристичній галузі в опублікованій редакції законопроєкту поки немає.

Світ може стати банкрутом

Де-факто вся турсфера перебуває в нокдауні. І коли туризм оговтається – сказати неможливо. Всесвітня туристична організація підрахувала, що найбільш популярна країна світу для мандрівників станом на 2019 рік – Франція, торік її відвідало 89,4 млн іноземців.

Зараз же Париж охоплений коронавірусом. З середини березня президент Еммануель Макрон ввів жорсткі карантинні заходи, а зовнішні кордони Європейського Союзу були закриті. Через це величезних збитків зазнає місцевий туризм, який в приніс у казну в 2018 році 62 млрд євро.

Італія

Потрепають й інші лідери списку – Іспанія (82,7 млн туристів), США (79,6 млн), Китай (62,9 млн), Італія (62,1 млн), Туреччина (45,7 млн). В Італії 12% ВВП – доходи від туризму. Практично всі зазначені держави на карантині та мають величезне число заражених.

Як пише The Sun, на іспанських курортах панує паніка, адже бізнесмени хвилюються, що не зможуть повноцінно відновити роботу аж до 2021 року. На Тенеріфе та Канарських островах вже висловлюють побоювання, що в результаті курорт може завершити рік, прийнявши всього 5 млн відвідувачів – 70% від звичних 16 млн.

"Епідемія COVID-19 знищить тисячі підприємств, пов'язаних із відпочинком, які щойно трохи зіпнулися на ноги після низки інших невдач, до яких належать економічна криза, конкуренція, що відновлюється з боку Туреччини та Єгипту, занепад "Томаса Кука" та девальвація євро", – йдеться в публікації.

Незважаючи на всі труднощі та загрозу пандемії, експерти в сфері туризму впевнені: країни спробують максимально оперативно запустити двигун економіки. Бо соціально-економічні проблеми через таку "прогалину" в бюджеті можуть бути страшніші за пандемію.

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