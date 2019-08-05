"Відлийте бюст Зеленського": ведучий у прямому ефірі зателефонував на підприємство "слуги народу"

Відомий телеведучий Олександр Лірчук зателефонував на Смілянський ливарний завод, директором якого є майбутній народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завитневич, із незвичайним проханням.

У прямому ефірі ObozTV він спробував замовити сталевий бюст президента України Володимира Зеленського.

На заводі ведучому відповіли, що для того, щоб виготовити такий виріб, необхідно зробити спеціальну модель. Лірчук сказав, що для цього існують фотографії.

Лірчук замовив бюст Зеленського

Співрозмовник відповів, що не впевнений, чи зможуть вони відлити бюст президента і запропонував зателефонувати пізніше. Він також підтвердив, що Завитневич є директором підприємства.

Відзначимо, саме він може стати главою парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почали продавати гіпсові погруддя Зеленського, прикрашені золотом.

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