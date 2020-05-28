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28 травня • оновлено в 15:20
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Відеофіксація порушень ПДР в Україні: як отримати 50%-у знижку і оплатити через телефон

1.6т
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В Україні порушникам правил дорожнього руху, яких визначить нова система автоматичної фото- та відеофіксації, будуть приходити листи з протоколом порушення. За своєчасну оплату штрафу передбачена знижка.

Як повідомив на брифінгу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, протокол порушення міститиме всю необхідну інформацію:

  • місце та час вчинення правопорушення,

  • дані про особу, на яку зареєстровано транспортний засіб,

  • на скільки перевищено дозволену швидкість,

  • суму штрафу.

Як відбуватиметься відеофіксація порушень ПДР

Як відбуватиметься відеофіксація порушень ПДР

За його словами, для людей, які оплатять штраф протягом 10 днів з моменту набрання постановою законної сили, передбачена знижка у 50%.

Білошицький зазначив, що постанова набирає законної сили у трьох випадках:

  • з моменту вручення такої постанови;

  • з моменту проставлення відмітки про відмову від отримання листа;

  • коли лист не є врученим і повертається до патрульної поліції з відміткою про невручення.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що в листі міститиметься QR-код, просканувавши який можна буде подивитися на смартфоні відео правопорушення.

"Далі ви зможете прямо тут, не виходячи з вашого смартфона, вибрати банк, в якому ви обслуговуєтеся, і негайно сплатити штраф", – підкреслив він.

Якщо за кермом була інша людина, то посилання для оплати штрафу можна переслати їй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня планують запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про особливості притягнення до відповідальності за фактом автофіксації порушень ПДР детально роз'яснили в МВС.

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Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
ПДР Міністерство внутрішніх справ України поліція штрафы
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