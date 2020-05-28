Відеофіксація порушень ПДР в Україні: як отримати 50%-у знижку і оплатити через телефон

В Україні порушникам правил дорожнього руху, яких визначить нова система автоматичної фото- та відеофіксації, будуть приходити листи з протоколом порушення. За своєчасну оплату штрафу передбачена знижка.

Як повідомив на брифінгу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, протокол порушення міститиме всю необхідну інформацію:

місце та час вчинення правопорушення,

дані про особу, на яку зареєстровано транспортний засіб,

на скільки перевищено дозволену швидкість,

суму штрафу.

Як відбуватиметься відеофіксація порушень ПДР

За його словами, для людей, які оплатять штраф протягом 10 днів з моменту набрання постановою законної сили, передбачена знижка у 50%.

Білошицький зазначив, що постанова набирає законної сили у трьох випадках:

з моменту вручення такої постанови;

з моменту проставлення відмітки про відмову від отримання листа;

коли лист не є врученим і повертається до патрульної поліції з відміткою про невручення.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що в листі міститиметься QR-код, просканувавши який можна буде подивитися на смартфоні відео правопорушення.

"Далі ви зможете прямо тут, не виходячи з вашого смартфона, вибрати банк, в якому ви обслуговуєтеся, і негайно сплатити штраф", – підкреслив він.

Якщо за кермом була інша людина, то посилання для оплати штрафу можна переслати їй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня планують запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про особливості притягнення до відповідальності за фактом автофіксації порушень ПДР детально роз'яснили в МВС.

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