Ведуча "1+1" публічно підтримала Порошенка

Ведуча телеканалу "1+1" Юлія Бориско відкрито виступила перед другим туром президентських виборів на підтримку чинного глави держави Петра Порошенка.

Своєю позицією поділилася вона на сторінці в Facebook. У такий спосіб Бориско відреагувала на телефонну перепалку Порошенка з його опонентом на виборчих перегонах Володимиром Зеленським у ефірі "1+1".

"Якщо до вчорашнього мене пригнічувало, що буду голосувати за ПП (Петра Порошенка – Ред.) вимушено і не за покликом серця, то пригнічення більше немає. Повернулася давно забута повага до сильної сторони президента, особливо на контрасті з телефонним співрозмовником. А з повагою до сильної особистості вже значно приємніше за неї голосувати", – написала вона.

Новини Порошенко відмовився коментувати перепалку із Зеленським

Юлія Бориско facebook.com/yulia.rvvp

Ведуча також зазначила, що відчула "майданне відчуття спорідненості" з тими, хто коментував у мережі гучну телефонну розмову.

Відзначимо, українці бурхливо відреагували на спір кандидатів у президенти, висловивши протилежні думки.

Бориско подякував за її позицію міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сторону Порошенко стала також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка заявила, що Зеленський принизив гідність президента.

Раніше спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку з Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Він списав все на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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