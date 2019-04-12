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Ведуча "1+1" публічно підтримала Порошенка

8.3тЧитати матеріал російською

Ведуча телеканалу "1+1" Юлія Бориско відкрито виступила перед другим туром президентських виборів на підтримку чинного глави держави Петра Порошенка.

Своєю позицією поділилася вона на сторінці в Facebook. У такий спосіб Бориско відреагувала на телефонну перепалку Порошенка з його опонентом на виборчих перегонах Володимиром Зеленським у ефірі "1+1".

"Якщо до вчорашнього мене пригнічувало, що буду голосувати за ПП (Петра Порошенка – Ред.) вимушено і не за покликом серця, то пригнічення більше немає. Повернулася давно забута повага до сильної сторони президента, особливо на контрасті з телефонним співрозмовником. А з повагою до сильної особистості вже значно приємніше за неї голосувати", – написала вона.

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Порошенко відмовився коментувати перепалку із Зеленським
Юлія Бориско

Юлія Бориско

facebook.com/yulia.rvvp

Ведуча також зазначила, що відчула "майданне відчуття спорідненості" з тими, хто коментував у мережі гучну телефонну розмову.

Відзначимо, українці бурхливо відреагували на спір кандидатів у президенти, висловивши протилежні думки.

Ведуча "1+1" публічно підтримала Порошенка

Бориско подякував за її позицію міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Ведуча "1+1" публічно підтримала Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сторону Порошенко стала також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка заявила, що Зеленський принизив гідність президента.

Раніше спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку з Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Він списав все на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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