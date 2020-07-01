Вчені з'ясували, що бобри впливають на танення вічної мерзлоти

Кліматологи з німецького Інституту Альфреда Вегенера виявили зв'язок танення вічної мерзлоти і зростання чисельності бобрів на Алясці і в інших куточках Арктики.

В ході дослідження змін водойм Аляски через танення вічної мерзлоти фахівці дізналися, що в кліматичних процесах несподівану роль відіграють бобри. Свої висновки вчені опублікували в науковому журналі Environmental Research Letters, передають "Известия".

На супутникових знімках околиць міста Коцебу на заході Аляски за останні 20 років кліматологи помітили, що там стало набагато більше озер і інших невеликих водойм. В результаті їх загальна площа збільшилася на 8,3%.

Виявилося, що половину з них побудували бобри. Ці тварини знаходять улоговини старих озер, які висохли ще до настання льодовикової епохи, і будують в них дамби. В результаті ці водойми заново заповнюються водою. За останні два десятиліття кількість подібних дамб зростала в геометричній прогресії.

"Бобри почали поширюватися по Арктиці в останні десятиліття, що пов'язано як з глобальним потеплінням, так і з тим, що на них зараз не так багато полюють", – розповів кліматолог з Інституту Альфреда Вегенера Інгмар Нітце.

Він додав, що в результаті не тільки з'явилися 56 нових озер, а й значним чином прискорилося танення вічної мерзлоти, яка знаходиться під дном колишніх сухих улоговин, адже тепер завдяки бобрам вони заповнені теплою водою. Вчені припускають, що подібні процеси відбуваються не тільки на Алясці, а й в Канаді, і в євразійських регіонах з покладами вічної мерзлоти.

Автори дослідження вважають, що все це може значно прискорити танення мерзлоти і запустити ланцюгову реакцію, через що вона швидко зникне найближчим часом. Учені зробили висновок, що це потрібно враховувати при прогнозуванні майбутнього Арктики і того, як буде змінюватися її вигляд в найближчі десятиліття.

Раніше OBOZREVATEL писав, що танення вічної мерзлоти Заполяр'я може вивільнити трильйони тонн СО2, які містяться в грунті Арктики, що стане причиною катастрофічного впливу на клімат.