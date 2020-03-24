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24 березня • оновлено в 15:38
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В окупованому Криму підтвердили 6 нових випадків коронавірусу

3.8т
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В окупованому Росією Криму підтверджено шість нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

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Всі випадки інфікування – привізні. Про це повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов.

"Підтверджено шість нових випадків коронавірусної інфекції. Встановлено, що всі хворі – жителі республіки, які повернулися з неблагополучних щодо кронавірусу країн. При цьому четверо хворих – члени однієї сім'ї, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще два випадки теж привезені – на територію республіки хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії", – написав Аксьонов на своїй сторінці в соцмережі" ВКонтакте ".

Коронавірус в Криму

Коронавірус в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Крим
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Как крымчан могли пустить в Латвию и Бельгию, они же под санкциями?.
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0
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Крым деоккупирован 6 лет назад,,,и как же так если там все так грустно как здесь пишется то почему они путешествуют?
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если Крим - это Украина, то значит ей в статистику запишем.
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3
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