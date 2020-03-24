В окупованому Криму підтвердили 6 нових випадків коронавірусу

В окупованому Росією Криму підтверджено шість нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

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Всі випадки інфікування – привізні. Про це повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов.

"Підтверджено шість нових випадків коронавірусної інфекції. Встановлено, що всі хворі – жителі республіки, які повернулися з неблагополучних щодо кронавірусу країн. При цьому четверо хворих – члени однієї сім'ї, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще два випадки теж привезені – на територію республіки хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії", – написав Аксьонов на своїй сторінці в соцмережі" ВКонтакте ".

Коронавірус в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 березня в окупованому Росією Криму зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом.

У Криму були встановлені і ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим коронавірусом на півострові.

У Криму визнали, що через міст може потрапити коронавірус з Росії

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