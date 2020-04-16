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16 квітня • оновлено в 22:34
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На Вінниччині розгорівся скандал через масовий спалах COVID-19 у лікарні

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В Калинівській районній лікарні на Вінниччині коронавірусом COVID-19 заразилися вже 32 медики, ще 200 зразків аналізів зараз на дослідженні.

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Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Як розповіла одна з медсестер, в установі не вистачало елементарних засобів захисту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У медсестри підозрюють COVID-19. Із температурою і кашлем вона лікується вдома, результатів її аналізів поки немає. У бесіді з журналістами по телефону співробітниця лікарні назвала обурливими заяви місцевих чиновників про те, що вона і її колеги нібито самі винні в зараженні.

"Мені видали чотири одноразові блакитні маски, пару рукавичокі все. Я повинна була все шити сама й себе захищати. І потім голова Вінницької ОДА сказав, що це порушення самодисципліни", – розповіла медсестра.

У Калинівській районній лікарні – масовий спалах COVID-19

У Калинівській районній лікарні – масовий спалах COVID-19

Колаж

Офіційно джерело зараження медиків не називають. У лікарні було троє пацієнтів із COVID-19, але захворіли ті співробітники, які не контактували з ними.

"Лабораторно не доведено, що саме ці хворі були джерелом зараження. Випадки інфікування були і в тих, які не працювали з цими хворими. Наприклад, працівники хірургічного відділення", – розповів завідувач відділом Вінницького лабораторного центру Степан Томін.

При цьому керівництво лікарні заперечувало, що в медиків не було засобів захисту. Зчинився скандал, і чиновники заявили, що в масовому зараженні винні самі лікарі.

"Тут питання більше в особистій дисципліні кожного співробітника і контролі керівника установи. Зокрема, не тільки не медичному робочому місці, а й у побуті", – вважає Владислав Скальський, голова Вінницької ОДА.

Поки співробітники Калинівської лікарні знаходяться в самоізоляції. Загалом на Вінниччині 90 інфікованих коронавірусом медиків.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 788 випадків зараження COVID-19 серед медпрацівників, що становить близько 19% від всіх підтверджених випадків.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
Теги
скандали вірус інфекція лікарі хвороба
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