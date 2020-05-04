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4 травня • оновлено в 23:04
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Україну чекає друга хвиля COVID-19: озвучено невтішний прогноз

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Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років в Україні може виникнути друга хвиля захворюваності на коронавірус.

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Такий прогноз щодо розвитку пандемії зробили фахівці світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. Про це йдеться на сайті організації.

Зазначається, що до третьої декади травня 2020-го найімовірнішим буде наростання пандемії зі змінним характером. Це пояснюється найгіршим у Європі дотриманням режиму карантину, найнижчим відсотком проведених тестів на COVID-19, найвищим відсотком інфікованих лікарів та деякими іншими несприятливими факторами.

Україну чекає друга хвиля COVID-19: озвучено невтішний прогноз

Водночас пік коронавірусу в нашій країні нібито припаде на 21 травня, коли кількість заражених зросте до 13 964. Хоча варто зауважити, що вже на сьогодні, 4 травня, Україна перетнула позначку у 12 331 хворий.

Україну чекає друга хвиля COVID-19: озвучено невтішний прогноз

wdc.org.ua

Далі ж прогнозують повільне згасання захворюваності, зокрема, протягом найтеплішої пори року в Україні – з кінця травня до кінця серпня.

"Однак протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії", – констатують фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо українці дотримуватимуться карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Petrashenko Джулия
Petrashenko Джулия
Коронавирус невероятно живуч и заразен. Когда все пойдут работать)))) а если еще и без масок))) будет испанский вариант. И зря вы надеетесь на другое.
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Баринов Николай
Баринов Николай
"... министр здравоохранения заявил..." Все болезни делятся на две категории. Х...я и п...ец. Х...ня сама пройдёт , а п...ец , не лечится.
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2
0
Баринов Николай
Баринов Николай
"... министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если украинцы будут соблюдать карантин, то пик коронавируса в нашей стране не наступит." Ага , будед постоянное плато.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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