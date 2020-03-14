Українці застрягли в Чехії: рейси скасовані, посольства закриті

Українці, які опинилися за кордоном, не можуть виїхати назад на батьківщину. Через коронавірус їм дано всього три дні на те, щоб повернутися, після цього кордон буде закрито.

Як розповів OBOZREVATEL Іван Лісчішин, його внучка, 19-річна студентка Діана з друзями поїхала відпочити до Європи. Вони не користувалися послугами турфірми, а все замовляли самі.

"Вони збиралися подивитися Німеччину, Польщу і Чехію. Квитки на бус назад у них тільки на 17 або 19 число. Зараз його скасували. Українське консульство в Празі закрито, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Тільки механічний голос говорить про те, що потрібно робити, якщо потрапив у біду", – розповідає Лісчішин.

Українці не можуть виїхати з Чехії

Зараз Діана з друзями в розпачі взяли таксі і поїхали в бік Кракова, щоб спробувати хоча б звідти повернутися додому.

"Поки вони в дорозі, зв'язку з ними немає. Але в Кракові наше консульство теж закрите і ніхто не відповідає. З Польщі ще можна буде виїхати до кінця неділі, сподіваюся, що вони встигнуть", – говорить Лісчішин.

Також чоловік дивується, що всі наші представництва в інших країнах замість того, щоб працювати в такій надзвичайній ситуації спокійно пішли відпочивати.

Польща і Чехія закривають кордони

"Президент же сказав, що всі повинні повернутися і посольства повинні допомагати. Так де ця допомога? У країні вперше за роки незалежності така надзвичайна ситуація, а у них вихідний", – обурюється дідусь Діани.

Як раніше повідомлялось OBOZREVATEL:

З 16 березня Україна повністю обмежить авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

Через поширення в світі епідемії коронавірусу Чехія з 16 березня вводить повну заборону на в'їзд і виїзд із країни, а в Албанії заявили про введення комендантської години.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!