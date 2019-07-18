Українці запанікували через нашестя медуз: вчені сказали, що відбувається

Відпочивальників на Дніпрі в місті Черкаси атакували медузи розміром 2-3 см, що викликало паніку серед українців.

Про це пише "КП в Україні". За словами фахівців, вони не несуть небезпеки для людини, оскільки істотно відрізняються від морських мешканців.

Гідробіологи розповіли, що це прісноводна медуза "Краспедакуста Совербі", яка мешкає не тільки в Дніпрі, а й в інших річках України вже не перший рік.

У Дніпрі знайшли медуз vesti.dp.ua

"Ці медузи з'являються, коли річкова вода добре прогріта, її температура вище 26 градусів тепла. У холодній воді вони існують у формі поліпів на дні. Можуть причепитися до днищ теплоходів і човнів, риболовецьким сіток або водоростей, і таким чином "переселитися" в інше місце. Розмір прісноводної медузи не більше 2-3 см вудіаметрі, а живуть вони близько 2-3 тижнів", – пояснив кандидат біологічних наук Роман Новицький.

Експерти також розповіли, що медуза у вигляді личинки потрапила до нас з Амазонії. На відміну від морських "родичок", Краспедакуста не несе для людини ніякої загрози: вона не жалить і не викликає подразнень на шкірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на популярному курорті Кирилівка на Азовському морі помітили навалу величезних медуз-корнерот.

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