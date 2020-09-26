Українці – про катастрофу Ан-26: льотчики не помирають, вони летять і не повертаються

Українці з великим потрясінням сприйняли новину про катастрофу літака Ан-26 на Харківщині, яка забрала життя 26 курсантів та офіцерів.

На своїх сторінках у Facebook співчуття з приводу трагедії висловили відомі політики, ветерани, військові, лідери думок. Вони наголосили, що це – величезна втрата для всього українського народу.

"Льотчики не помирають – вони летять та не повертаються", – зазначив заступник секретаря СНБО Сергій Кривонос.

Також слова скорботи висловив лідер ПЦУ, митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Він написав, що від страшної звістки крається серце.

"Висловлюю сердечні співчуття батькам, які вмить втратили своїх дітей, рідним та близьким, студентам-однокурсникам та викладачам. Нехай Господь підтримає вас та дасть твердості духу пережити біль втрати. Мої ж молитви сьогодні за спокій душ вірних дітей України, з якими ще в жовтні минулого 2019 року в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба ми спілкувалися про Євангельську любов", – наголосив духовний лідер.

"Нехай Бог прийме їх у Своїх Небесних оселях. Вічна пам‘ять і вічний спокій загиблим військовим льотчикам та курсантам!" – додав Епіфаній.

На загибель молодих захисників відреагував і ветеран війни на Донбасі, блогер Олександр Морозов. "Висловлюю слова скорботи, тим хто загинув, і рідним, тим, хто зазнали втрати. Хлопчаки-курсанти, це наше майбутнє, наш надійний щит нашого неба... На жаль, вони вже там", – поділився сумом колишній десантник.

Зі свого боку ексочільник МЗС Павло Клімкін написав, що для нього катастрофа Ан-26 стала суцільним шоком.

"Наче тебе б'ють по голові й неможливо оговтатися. Ніколи не можна звикнути до втрат на полі бою, але тим більше – під час тренувань. Рідним та близьким – співчуття, тим, хто працює на місці трагедії, – хай Бог помагає. Маємо зрозуміти, що і як відбулося, і не допустити повторення цього у майбутньому. Вічна пам’ять всім нашим хлопцям", – зазначив колишній міністр.

Сумом з приводу трагедії поділилася також журналістка Валентина Бикова. "Пішли на небо. Спочивайте, хлопці", – звернулася жінка до полеглих Героїв.

Не менш зворушливі слова загиблим курсантам та офіцерам присвятив колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих курсантів і офіцерів екіпажу Ан-26. Це страшна трагедія для всієї України і Збройних сил. Їх душі завжди залишаться в небі, яке вони захищали. Молимося за них", – йдеться у його дописі.

До співчуття серед інших приєднався колишній міністр оборони України Степан Полторак. "Жахлива трагедія на Харківщині... Мої щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблих", – написав ексурядовець у коментарі.

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