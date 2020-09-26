Помер один з курсантів, що вижили в катастрофі літака АН-26
Померлий курсант знаходився в лікарні у вкрай важкому стані
Всього загинули 23 людини, один постраждав, пошуки ще трьох осіб тривають
Один із курсантів, які вижили під час авіакатастрофи АН-26 біля Чугуєва, помер у реанімації лікарні Харкова.
Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, станом на 10:50 помер постраждалий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані.
Усього загинуло 23 людини, одна особа постраждала, пошуки ще трьох осіб тривають.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що АН-26, швидше за все, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.