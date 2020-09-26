Помер один з курсантів, що вижили в катастрофі літака АН-26

Один із курсантів, які вижили під час авіакатастрофи АН-26 біля Чугуєва, помер у реанімації лікарні Харкова.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, станом на 10:50 помер постраждалий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані.

Усього загинуло 23 людини, одна особа постраждала, пошуки ще трьох осіб тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL: