Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 та оголосив жалобу в Україні. Відео

Президент України Володимир Зеленський вранці 26 вересня прибув на місце катастрофи військового Ан-26 в Чугуєві під Харковом. Він оголосив неділю днем національного трауру.

Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі "Харків 1654". Автори уточнили, що з президентом був голова Харківської ОДА Олексій Кучер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зі свого боку Telegram-канал "ВЕХА (Харків)" повідомив, що Зеленський з журналістами спілкуватися відмовився. Він лише сказав кілька слів з приводу того, що дуже шкодує про те, що трапилося.

З главою держави на Харківщину прибув головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Згодом пресслужба президента повідомила, що Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

"У зв'язку з трагедією, що трапилася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", – йдеться в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

"Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби", – заявив президент.

Як повідомлявOBOZREVATEL, одразу після катастрофи Ан-26 25 вересня Зеленський пообіцяв терміново створити комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Президент зазначив, що його глибоко ранило те, що трапилося.