У шортах і зі словниками: в Україні з'явилася нова поліція

З 1 червня в Україні вперше почала свою роботу туристична поліція.

Як повідомляє "Сегодня", поки перші патрулі вийшли на службу тільки в Одесі і області. За прогнозами, через приїзд туристів населення міста вже до липня збільшиться з 1 млн 200 тис. осіб до 5 млн.

У МВС вважають, що через деякий час така поліція може з'явитися і у Львові.

Проект хочуть впровадити на всіх туристичних зонах країни. До складу туристичних патрулів увійдуть вже діючі поліцейські з різних департаментів.

В Одесі вони будуть патрулювати місця масового скупчення людей з 1 червня по 30 вересня.

"У першу чергу, мова йде про прибережну зону Одеси, Лиманському районі області і Затоці. У них буде світла форма, патрулювати територію будуть в тому числі і на велосипедах. До речі, копи-велосипедисти будуть в шортах. Що ж стосується самих велосипедів, то тут є свої нюанси. Триває чергування поліцейського 8 годин, і крутити педалі протягом усього цього часу, проїжджаючи в тому числі по піску, - однозначно складно, тому прийнято рішення на користь електровелосипедів", - розповів начальник одеського облглавка поліції Дмитро Головін.

За його словами, всім копам видадуть планшети з електронними словниками, що має поліпшити комунікацію з іноземними туристами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша станція туристичної поліції відкрилася на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі. А всього таких станцій буде 15.