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27 березня • оновлено в 21:30
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У ООС заборонять перетинати лінію розмежування з трьох областей

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З суботи, 28 березня, в зоні ООС заборонять перетинати лінію проведення операції з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Вадим Троян, передає прес-служба МВС.

Обмеження введуть з 8:00. Також будуть посилені всі блокпости, на на 7 з них поліцейські почнуть проводити температурний скринінг. У той же час проїзд буде дозволений громадянам і автомобілів, які забезпечують логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В'їзд волонтерів, журналістів та інших громадян буде здійснюватися тільки за погодженням з боку командування ООС.

Через COVID-19 в ООС заборонять перетинати лінію розмежування

Через COVID-19 в ООС заборонять перетинати лінію розмежування

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення бойових дій на Донбасі катастрофічно не вистачає масок, рукавичок, захисних костюмів і антисептиків.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Троян
Місце
Україна
Теги
ООС вірус
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