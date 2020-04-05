У настоятеля Києво-Печерської лаври запідозрили коронавірус: святиню закрили на карантин

Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) пройшов ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19. Зараз він чекає на результати аналізу.
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Про це стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел. Раніше Релігійно-інформаційна служба України повідомила, що у 58-річного митрополита виявили коронавірус. Нездужання священнослужитель відчув ще три дні тому, зараз же інфекція нібито підтвердилася.
Повідомляється, що митрополит Павло провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП Онуфрій і митрополит Антоній.
Митрополит Павло, ймовірно, заразився коронавірусом
Наш Київ
Також стало відомо, що в неділю, 5 квітня, Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Вранці проводилося богослужіння тільки для ченців, а прихожан всередину не впускали – біля входу чергувала поліція.
Примітно, що раніше митрополит Павло закликав ігнорувати карантин, мовляв, страшніша не хвороба, а гріх. Він запрошував людей в монастир, щоби ті причащалися, молилися і обіймалися.
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