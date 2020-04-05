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5 квітня • оновлено в 16:07
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У настоятеля Києво-Печерської лаври запідозрили коронавірус: святиню закрили на карантин

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Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) пройшов ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19. Зараз він чекає на результати аналізу.

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Про це стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел. Раніше Релігійно-інформаційна служба України повідомила, що у 58-річного митрополита виявили коронавірус. Нездужання священнослужитель відчув ще три дні тому, зараз же інфекція нібито підтвердилася.

Повідомляється, що митрополит Павло провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП Онуфрій і митрополит Антоній.

Митрополит Павло, ймовірно, заразився коронавірусом

Митрополит Павло, ймовірно, заразився коронавірусом

Наш Київ

Також стало відомо, що в неділю, 5 квітня, Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Вранці проводилося богослужіння тільки для ченців, а прихожан всередину не впускали – біля входу чергувала поліція.

Примітно, що раніше митрополит Павло закликав ігнорувати карантин, мовляв, страшніша не хвороба, а гріх. Він запрошував людей в монастир, щоби ті причащалися, молилися і обіймалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
митрополит Павло
Місце
Україна Київ
Теги
вірус Києво-Печерська Лавра
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