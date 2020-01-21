"Ідіть до чорта, у нас людей убивають!" Український письменник жорстко висловився про мовний закон

Відомий письменник Віталій Капранов порадив "іти під три чорти" Венеціанській комісії, яка розкритикувала український закон "Про державну мову".

В ефірі ObozTV письменник нагадав про нещодавнє вбивство на Донбасі україномовного активіста Артема Мірошниченка: "Треба розуміти, що за російську мову у нас на вулиці не вбивають, а за українську – вбивають".

"Хоча це один випадок, але одразу згадується Білозір, якого у Львові вбили за українську музику (композитор Ігор Білозір був убитий у 2000 році – ред.). Я думаю, що багато проблем без убивств, але з насильством виникає. Тому, сидячи в Венеції з видом на Венеціанську затоку, дуже легко давати рекомендації. Ми вам порадимо, як вам там жити... А у нас за державну мову людей убивають", – наголосив він.

"Тому, оскільки я не політик, я б плюнув на цю Венеціанську комісію і сказав – ідіть під три чорти. Коли у нас буде, як у вас, ми сядемо з вами, запалимо гарну сигару і поговоримо про абстрактні речі – про захист меншин. Заодно розберемося, хто такі меншини, чи може мовною меншістю вважатися, наприклад, російськомовне населення", – зазначив Капранов.

Письменник також процитував висловлювання української поетеси і перекладачки гагаузького походження Тудори Арнаут: "Кожен гагауз повинен знати гагаузьку мову – це його обов'язок перед власним народом. Кожен гагауз повинен знати українську мову – це його обов'язок перед державою Україна".

svaboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венеціанська комісія перевірила український закон "Про державну мову" на відповідність стандартам ЄС і винесла свій вердикт. Владі України запропонували переглянути закон, проконсультувавшись із представниками національних меншин і корінних народів.

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться щосуботи о 21:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram