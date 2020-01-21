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21 січня • оновлено в 23:46
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"Ідіть до чорта, у нас людей убивають!" Український письменник жорстко висловився про мовний закон

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Відомий письменник Віталій Капранов порадив "іти під три чорти" Венеціанській комісії, яка розкритикувала український закон "Про державну мову".

В ефірі ObozTV письменник нагадав про нещодавнє вбивство на Донбасі україномовного активіста Артема Мірошниченка: "Треба розуміти, що за російську мову у нас на вулиці не вбивають, а за українську – вбивають".

"Хоча це один випадок, але одразу згадується Білозір, якого у Львові вбили за українську музику (композитор Ігор Білозір був убитий у 2000 році – ред.). Я думаю, що багато проблем без убивств, але з насильством виникає. Тому, сидячи в Венеції з видом на Венеціанську затоку, дуже легко давати рекомендації. Ми вам порадимо, як вам там жити... А у нас за державну мову людей убивають", – наголосив він.

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"Тому, оскільки я не політик, я б плюнув на цю Венеціанську комісію і сказав – ідіть під три чорти. Коли у нас буде, як у вас, ми сядемо з вами, запалимо гарну сигару і поговоримо про абстрактні речі – про захист меншин. Заодно розберемося, хто такі меншини, чи може мовною меншістю вважатися, наприклад, російськомовне населення", – зазначив Капранов.

Письменник також процитував висловлювання української поетеси і перекладачки гагаузького походження Тудори Арнаут: "Кожен гагауз повинен знати гагаузьку мову – це його обов'язок перед власним народом. Кожен гагауз повинен знати українську мову – це його обов'язок перед державою Україна".

"Ідіть до чорта, у нас людей убивають!" Український письменник жорстко висловився про мовний закон

svaboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венеціанська комісія перевірила український закон "Про державну мову" на відповідність стандартам ЄС і винесла свій вердикт. Владі України запропонували переглянути закон, проконсультувавшись із представниками національних меншин і корінних народів.

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться щосуботи о 21:00 на ObozTV.

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Теми
Закон про мови Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Віталій Капранов
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Воспетушились,балалаечники, заскрипели скрэпы,вы,на пукинском болоте квакайте,а в Украине,только одна , державна мова, українська.Точка.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Нет, п...дрило, вас, свидобл...дей и ваших пособников, не за мову утилизируют, а за кровь и смерть, которые вы принесли на Донбасс в 2014-м.
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Лазарев Ярослав, нет, п..др.ла, это вы , бегали с аквафрешем и орали ,питкин введи войска, ввёл? ЖРИТЕ не заляпайтесь.Сами позвали смерть в свои дома,дырявые лугандонци
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Корвет «Гремящий» успешно прошёл госиспытания. Корабль головного корвета проекта 20385 «Гремящий», проходящий на Северномфлоте государственные ходовые испытания, успешно завершил намеченнуюпрограмму испытаний в полигонах Северного флота и начал подготовкук межфлотскому переходу. Ранее корабль в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на прошлой неделе. Водоизмещение «Гремящего» — 2200 тонн, длина — 104 метра, ширина — 13 метров. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 морских миль. Экипаж — 99 человек. В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет «Калибр» и «Оникс», ЗРК «Редут», 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс «Пакет».
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