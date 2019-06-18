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У морях і річках України зеленіє вода: екологи забили на сполох

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Вода в річках Черкащини та на узбережжі Одеської області забарвилася в зелений колір через розмноження небезпечних ціанобактерій, що трапилося в результаті спеки і людської недбалості.

Про це попередили екологи, пише "Комсомольская правда в Украине".

"В обох випадках причиною цвітіння води стали водорості. Їх бурхливе розмноження в літній період спостерігають не перший рік, і не тільки на Черкащині. Ареал їх проживання всі дев'ять областей України, через які тече головна водна артерія країни – Дніпро. В заручниках також усі дніпровські водосховища і малі річки, які впадають у Дніпро", – розповів професор кафедри екології Придніпровської академії будівництва та архітектури Григорій Шматков.

Новини
В Одесі позеленіло море: українці здивували реакцією на отруйні речовини

Зелене море в Одесі

Зелене море в Одесі

АиФ-Україна

За його словами, до негативних наслідків призвела спека і недбалість людей.

"Неочищені стоки, амоній і фосфати пральних порошків та інших миючих засобів, якими ми користуємося, – все це їжа для водоростей. Вони харчуються цими речовинами, разом із тим позбавляючи водні організми кисню. Все це викликає мор риби і структурні зміни в самій екосистемі. Уже бачимо атаку водоростей у морі, хоча сіль служить таким собі гальмом для їх розвитку. Але велика кількість дощів збільшила об'єм прісної води, тому й маємо такий невтішний результат у тій же Одесі", – зазначила начальник відділу інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Черкаській області Валентина Тарабукіна.

Зелене море в Одесі

Зелене море в Одесі

Сегодня

Екологи попередили також про те, що інтенсивний розвиток ціанобактерій веде до їх швидкої загибелі.

"Вони осідають на дно, розкладаються, виділяючи токсичні речовини. Якщо наковтатися такої води, це може привести до серйозних наслідків. Уже зафіксовані випадки смертей домашніх тварин, собак, які наковталися води з токсинами", – пояснив еколог Сергій Торопов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо про небезпеку зеленої води в Чорному морі для здоров'я людей: у тих, хто має до цього схильність, можуть виникати алергічні реакції у вигляді подразнень і висипів.

  • В Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

  • За словами еколога Олександра Соколенка, масштабне цвітіння води – наслідки забруднення. Зокрема, сполуками азоту або фосфатами, які могли потрапити в море з неочищеними стоками.

  • 11 червня ситуація зрушила з мертвої точки – зелень поступово почала зникати.

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Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Страна Зе
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
странно, а мне кажется это началась после водной блокады Крыма. Тогда многие об этом сообщать начали, но журналисты замалчивали.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
А сама Украина посинела и хрипит
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