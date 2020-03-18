У Луцьку (Волинська область) з 19 березня вирішили повністю зупинити роботу всього громадського транспорту у зв'язку з загрозою коронавірусу.

Як повідомила пресслужба Луцької міської ради, заборона буде діяти до закінчення карантину (3 квітня).

"Транспортний засіб – місце тісного контакту людей. Якщо в автобус або тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб – залишатися вдома", – сказано в заяві.

Медичним працівникам і працівникам критично важливих підприємств проїзд на роботу будуть організовувати за рахунок міського бюджету.

Підприємствам, установам і організаціям також було рекомендовано забезпечити проїзд працівників в режимі спеціальних перевезень.

У Луцьку зупинили рух громадського транспорту Конкурент

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на введення карантину в багатьох містах були зафіксовані порушення правил пересування громадського транспорту.

Так, в Одесі, за словами очевидців, навіть оштрафували водія маршрутки за те, що в салоні перебувало понад 10 чоловік одночасно.

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