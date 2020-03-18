У Луцьку (Волинська область) з 19 березня вирішили повністю зупинити роботу всього громадського транспорту у зв'язку з загрозою коронавірусу.
Як повідомила пресслужба Луцької міської ради, заборона буде діяти до закінчення карантину (3 квітня).
"Транспортний засіб – місце тісного контакту людей. Якщо в автобус або тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб – залишатися вдома", – сказано в заяві.
Медичним працівникам і працівникам критично важливих підприємств проїзд на роботу будуть організовувати за рахунок міського бюджету.
Підприємствам, установам і організаціям також було рекомендовано забезпечити проїзд працівників в режимі спеціальних перевезень.
У Луцьку зупинили рух громадського транспорту
Конкурент
Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на введення карантину в багатьох містах були зафіксовані порушення правил пересування громадського транспорту.
Так, в Одесі, за словами очевидців, навіть оштрафували водія маршрутки за те, що в салоні перебувало понад 10 чоловік одночасно.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".