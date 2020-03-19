У лікарню на Житомирщині потрапила пара, яка приховувала контакт із померлою від коронавірусу

Подружню пару з Брусилова Житомирської області, яка контактувала з померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізували в лікарню Коростишева з ознаками COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, пише zhitomir.info (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

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За його словами, чоловік 1960 року народження і жінка 1962 року народження не заявляли про контакт з померлою, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися вдома самостійно.

"Сьогодні звернулися за допомогою, тому що стан їх погіршився: підвищилася температура, з'явилася задишка і кашель", – зазначив Суслик.

Зараз проводиться діагностичне обстеження пацієнтів і експрес-тест на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.

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