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30 березня • оновлено в 10:03
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У Кропивницькому в маршрутника знайшли коронавірус: рух транспорту припинено

1.3т
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У Кропивницькому водій маршрутки підчепив коронавірус COVID-19, внаслідок чого чотири маршрути громадського транспорту в місті тимчасово припинили роботу.

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Про це повідомляє пресслужба Кропивницького міської ради.

"З 30 березня не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ТОВ "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 і №113, у колеги яких було виявлено захворювання COVID-19", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Кропивницькому

COVID-19 в Кропивницькому

Співробітники підприємства, які контактували з хворим, зараз перебувають на карантині. А в автопарку триватиме перевірка на дотримання введених санітарних норм на період дії режиму надзвичайного стану в місті.

Про відновлення руху маршруток влада Кропивницького повідомить окремо.

Нагадаємо, що станом на 29 березня в Кіровоградській області коронавірусом заразилися чотири людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на COVID-19 у світі вже перевищила 770 тисяч, причому більш ніж пів мільйона з них – активні.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Кропивницький
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