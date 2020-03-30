У Кропивницькому в маршрутника знайшли коронавірус: рух транспорту припинено

У Кропивницькому водій маршрутки підчепив коронавірус COVID-19, внаслідок чого чотири маршрути громадського транспорту в місті тимчасово припинили роботу.

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Про це повідомляє пресслужба Кропивницького міської ради.

"З 30 березня не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ТОВ "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 і №113, у колеги яких було виявлено захворювання COVID-19", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Кропивницькому

Співробітники підприємства, які контактували з хворим, зараз перебувають на карантині. А в автопарку триватиме перевірка на дотримання введених санітарних норм на період дії режиму надзвичайного стану в місті.

Про відновлення руху маршруток влада Кропивницького повідомить окремо.

Нагадаємо, що станом на 29 березня в Кіровоградській області коронавірусом заразилися чотири людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на COVID-19 у світі вже перевищила 770 тисяч, причому більш ніж пів мільйона з них – активні.

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