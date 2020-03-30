У Кропивницькому в маршрутника знайшли коронавірус: рух транспорту припинено

У Кропивницькому водій маршрутки підчепив коронавірус COVID-19, внаслідок чого чотири маршрути громадського транспорту в місті тимчасово припинили роботу.
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Про це повідомляє пресслужба Кропивницького міської ради.
"З 30 березня не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ТОВ "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 і №113, у колеги яких було виявлено захворювання COVID-19", – йдеться в повідомленні.
COVID-19 в Кропивницькому
Співробітники підприємства, які контактували з хворим, зараз перебувають на карантині. А в автопарку триватиме перевірка на дотримання введених санітарних норм на період дії режиму надзвичайного стану в місті.
Про відновлення руху маршруток влада Кропивницького повідомить окремо.
Нагадаємо, що станом на 29 березня в Кіровоградській області коронавірусом заразилися чотири людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на COVID-19 у світі вже перевищила 770 тисяч, причому більш ніж пів мільйона з них – активні.
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