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15 квітня • оновлено в 05:08
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У Криму збунтувалися проти туристів з Росії через COVID-19: сидіть зі своєю заразою вдома!

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Жителі тимчасово окупованого Криму різко виступили проти приїзду гостей з Російської Федерації. Люди побоюються, що це призведе до катастрофічного спалаху коронавірусу.

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Своє невдоволення вони відкрито висловлюють росіянам у різних пабліках в соцмережах. Скріншот з агресивними настроями жителів Ялти опублікували на сторінці блогу "RoksolanaToday & Крим25%" у Twitter.

"Паблік Ялти. Лілія з Москви. Як же їх рве, ідіотів кримнашистських!" – пише автор публікації. Зокрема, в оприлюдненій гілці повідомлень росіянка ділиться своїми планами про візит до Криму, проте у відповідь чує категоричні висловлювання кримчан.

Кримчани збунтувалися проти туристів з Росії

Кримчани збунтувалися проти туристів з Росії

Twitter "RoksolanaToday & Крим25%"

"Не хр*н сюди їхати. Сиди, де сидиш", "Давай, адже коронавірус сам себе не рознесе", "Сидіть зі своєю заразою вдома", – відповіли люди москвичці.

Вона, зі свого боку, обурилася, що окупантам не раді на півострові й дорікнула жителям Криму невдячністю.

"Як в Росію вступити, так: "Візьміть нас! Крим – ваш! Приїжджайте, відпочивайте, залишайте своє бабло у нас!". А як карантин – так: "Сиди вдома, не х*р сюди їхати". Оце лукавість", – огризнулася росіянка.

Однак люди заперечили їй, нагадавши, що ніхто з них не просив загарбників забирати український півострів.

Крим – Україна

Крим – Україна

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі тимчасово окупованого Криму висловили невдоволення через те, що на півострів продовжують літати літаки з тих регіонів Росії, де зафіксовані спалахи коронавірусу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Місце
Україна Ялта
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