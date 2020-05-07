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7 травня • оновлено в 18:49
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У Харкові осквернили постамент Героям Небесної Сотні. Фото

1.9т
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У четвер, 7 травня, вранці у Харкові невідомі осквернили постамент на майдані Героїв Небесної Сотні.

Як повідомило управління Національної поліції в Харківській області, пам’ятник Героям Небесної Сотні облили білою фарбою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Постамент Героям Небесної Сотні облили білою фарбою

Постамент Героям Небесної Сотні облили білою фарбою

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.

У Харкові осквернили постамент Героям Небесної Сотні

hk.npu.gov.ua

У Харкові осквернили постамент Героям Небесної Сотні
suspilne.media

 

У Харкові осквернили постамент Героям Небесної Сотні

suspilne.media

Як писав OBOZREVATEL, у червні 2019 року в Києві невідомі розгромили меморіал першому загиблому учаснику Революції Гідності Сергію Нігояну.

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Місце
Україна Харків
Тег
поліція
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Осквернять памятники - плoxo. А это вообще памятник одураченным людям. И многие из них даже не имели отношения к майдану. Думаю, в данном случае агрессия была направлена не на конкретных лиц, а на майдан как таковой и его катастрофические последствия для Украины
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