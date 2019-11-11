Томос для України: в УПЦ МП висунули звинувачення проти Варфоломія

Московський патріархат звинуватив Вселенського патріарха Варфоломія у тиску на грецьких єпископів для визнання Православної церкви України.

В УПЦ МП вважають, нібито ієрархів "ламають через коліно". Про це заявив глава її пресслужби Василь Анісімов, передає російський "Інтерфакс".

На його думку, Варфоломій не хоче бути єдиним ієрархом, котрий несе відповідальність за створення ПЦУ і має намір добитися того, щоб "Томосна афера" виявилася "сукупним злочином усіх греків".

Патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній iz.ru

"Тому ієрархів ламають через коліно, підігрівають грецький етнофілетизм, вважаючи, що грек греку ока не виклює. Хоча ця солідарна зрада дискредитує грецьке православ'я надовго, якщо не назавжди", – вважає представник УПЦ.

Він додав, що патріарх Олександрійський Феодор, який нещодавно підтримав нову українську церковну структуру, не раз бував в Україні і раніше "засуджував безчинства представників ПЦУ, які захоплювали храми".

Патріарх Феодор II Facebook Євстратій (Зоря)

"Не минуло й півроку – така зрада! Боговідступники, які своїми безчинствами ведуть людей до вічної загибелі, виявилися в Олександрійського патріарха у "братах і товаришах по службі"! Припустимо, ви українців не поважаєте, вважаєте їх зулусами, але ж самих себе треба поважати! Адже всі ваші послання і патетичні промови записані, опубліковані, є у мережі", – вважає Анісімов.

Крім цього, він згадав і владу України, яка нібито сподівалося, що "всі діяння попередників самі собою розсмокчуться, а справедливість і свобода всіх зустрінуть радо біля входу".

"Але ні Томос, ні ПЦУ не розсмоктуються! Влада обіцяла зробити церкву незалежною від держави, як це записано у Конституції. Вона перестала третирувати православну церкву, але авгієві стайні минулого беззаконня ніхто розгрібати не поспішає", – заявив Анісімов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну Православну церкву України. Під час літургії 8 листопада його духовний лідер, патріарх Феодор II згадував ім'я митрополита Київського Епіфанія, повідомив у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

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