У лікарні Києва назрів бунт через відсутність спецзахисту від коронавірусу

У лікарні №8 Києва, де стався скандал через відмову лікарів приймати людей з підозрою на COVID-19, як і раніше немає захисного приладдя.

Про це OBOZREVATEL розповіли медики лікарні. Вони змушені за власні кошти купувати засоби захисту.

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"Яка ситуація? Хр*нова. У нас є респіратори в дуже обмеженій кількості, тому використовуємо звичайні маски, а респіратори бережемо. Захисних костюмів практично немає. З захисту – тільки рукавички, які були давно куплені", – повідомила медсестра.

За інформацією одного з лікарів, головний лікар лікарні №8 не міг не знати, що госпіталь включили в список лікарень, які будуть приймати пацієнтів з COVID-19.

"Але ні респіраторів, ні спеціальних захисних костюмів, нічого не було закуплено. Зараз він бігає і всім розповідає, що у нього все добре і все є. Я сама днями замовила і купила все, що потрібно, навіть окуляри. Але у мене не така велика зарплата, щоб кожен раз все закуповувати самій", – поскаржилася лікарка.

Ще один лікар розповів нам, що ситуація із закупівлею витратних матеріалів медустанові плачевна постійно.

"Ми навіть рушники перемо самі, які використовуємо в роботі. Мило, чистячі засоби я сам купую, бо того, що дають, вистачає ненадовго. Ми не боїмося приймати хворих з коронавірусом, це наша робота. А хто ж захистить лікаря від зараження? Давайте ми все відразу зляжемо, хто лікувати тоді буде?" – обурився він

Як нам пояснили в Київській адміністрації, лікарня №8 є лікарнею другої лінії. Тобто якщо в столиці почнеться серйозний наплив хворих з COVID-19, то її також будуть використовувати. А поки туди везуть хворих з пневмоніями.

"У цій лікарні вважають, що всіх повинна лікувати Олександрівська лікарня, яка зараз дійсно знаходиться на передовій. Звичайно, легше робити операції на суглобах, ніж боротися з коронавірусом. Вони обурюються, що їм привозять пацієнтів з пневмоніями. Але що ж робити, це ваша професія. А у головного лікаря є гроші, на які він може і повинен закупити захист для лікарів", – уточнило джерело в КМДА.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Медиків Київської лікарні №8 кинули одних в боротьбі з коронавірусом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналіст Тетяна Даниленко.

У КМДА заявили, що відсутність масок, окулярів і захисних костюмів для медиків в Київській міській лікарні №8 – це відповідальність керівника. Про це сказав заступник глави адміністрації столиці Микола Поворозник.

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