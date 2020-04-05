Синоптики порадували теплим прогнозом в Україні

У неділю, 5 квітня, на всій території України очікується сонячна і суха погода.

Опадів, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в країні не очікується. Вночі в деяких областях вдарить мороз до -3°.

Так, найхолодніше буде в східних регіонах країни. У Луганській, Донецькій і Харківській областях температура вдень буде в середньому +9...+12°, а вночі опуститься до 0...-1°.

Прогноз погоди в Україні Укрінформ

На заході України середня температура буде в межах +10...+13° вдень, а вночі -1...+1°. При цьому в Закарпатській області буде найтепліше: вдень стовпчики термометра піднімуться до +17°.

У південних областях вночі похолодає до +2...+5°, а вдень очікується +12...+15°.

Погода в Україні 5 квітня

На півночі країни похолодає до 0...-2° вночі, а вдень очікується +10...+12°. У центрі України вночі стовпчик термометра покаже 0...-1°, а вдень +11...+13°.

У Києві 5 квітня вдень буде +10...+12°, а вночі -1...+1°. Вітер північно-західний 5-10 м/с, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань розповів, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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