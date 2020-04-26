Симптомів не було: в Маріуполі 19 медиків заразилися COVID-19 на операції

У місті Маріуполь Донецької області за добу зафіксовано 22 випадки захворювання на коронавірус, з них 19 – медики.

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Про це в ході брифінгу повідомили голова Донецької ОДА Павло Кириленко і директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник. Таким чином з 52 підтверджених випадків коронавірусу в Донецькій області 27 хворих становлять медичні працівники.

"У Маріуполі ми маємо 22 нових випадки зараження. Серед них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування", - сказав Кириленко.

Як зазначив Колесник, медики заразилися після операції, яку провели пацієнтові ще до появи симптомів коронавірусу.

У Маріуполі за добу на коронавірус заразилися 19 лікарів pixabay

"Цей хворий був прооперований у відділенні, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина. І оскільки всі хворі з пневмоніями і підозрами на пневмонію підлягають перевірці, ми провели перевірку. І після того, як виявили у нього зараження на коронавірус, почали проводити перевірку пацієнтів і співробітників відділень, в яких він перебував ", - говорить Колесник.

Згідно з його словами, хвороба у медпрацівників проявляється в легкій формі, а частина з них навіть залишилися в лікарні, і надають допомогу іншим хворим.

"Частково знаходяться на самоізоляції вдома, тому що це все зміни роботи в цих двох відділеннях, частково знаходяться у відділенні. Лікарі та медсестри залишилися на карантин у відділенні, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, і вони потребують медичної допомоги. Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що у всіх 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, швидкі тести були негативні", - додав Колесник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Донецької області в розпал пандемії коронавируса під час відкриття супермаркету сталася масова тиснява.

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