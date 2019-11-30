Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Що ви робите?!" У мережі згадали найстрашніші відео побиття студентів на Майдані

6.6т
Читати матеріал російською

У ніч на 30 листопада 2013 року, рівно шість років тому, в Києві жорстоко розігнали студентів на Майдані.

Молодих людей побили підрозділи "Беркута", після чого всю Україну охопили масові протести проти режиму Януковича. У зв'язку з цим користувачі мережі нагадують, що відбувалося на початку Революції Гідності.

На Майдан тоді прийшло всього близько 400 учасників протесту. Розганяти українців послали майже в п'ять разів більше бійців "Беркута", озброєних кийками. Детальніше – в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

Новини
"Ніхто не злиє справи Майдану!" Зеленський раптово звернувся до прокурорів. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування розстрілів Небесної Сотні під час Революції Гідності було зупинено. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визнав справу про організоване злочинне угруповання експрезидента Віктора Януковича вигадкою його попередника Юрія Луценка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Розстріли на Майдані" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Розстріли на Майдані
Місце
Україна Київ
Тег
Революція Гідності
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
45
31
Смішно
2
Цікаво
30
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Onopko Grigoriy
Onopko Grigoriy
ПРО ЦІ ПОДІЇ БАГАТО МАТЕРІАЛІВ ПО СВЖИМ СЛІДАМ...НІЧОГО НЕ ТРЕБА ВИДУМУВАТИ...МОЖНА ПІДНЯТИ АРХІВИ ТЕЛЕКАНАЛУ ZIK---ТАМ Є ІНТЕРВ'Ю ,ЯКЕ БРАВ РСТАП ДРОЗДОВ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ,ПІСЛЯ РОЗГОНУ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ ТАМ БУЛИ...ДОСЛІВНО ЇМИ БУЛО СКАЗАНО---НАС ""КИНУЛИ""...ТОБТО--БУЛА ПРОВОКАЦІЯ...МАЙДАН НА ЦЕЙ ЧАС ВЖЕ ЗАКІНЧУВАВСЯ, ПРИБИРАЛИ СЦЕНУ,СТУДЕНТИ ВИРІШИЛИ ПОБУТИ ДО РАНКУ...І ТУТ ПОЧАЛОСЬ...І ЩО ДИВНО---НІКОГО З КЕРІВНИКІВ МАЙДАНУ НЕ БУЛО...НЕ БУЛИ ДЕПУТАТИ...ЗАЛИШИЛИСЬ ЛИШЕ МОЛОДЬ І ІНШІ УЧАСНИКИ...І ТУТ ПОЧАЛОСЬ...ПИТАННЯ---НАВІЩО ПРИЙМАТИ ЖОРСТКІ МЕТОДИ ДО БЕЗЗБРОЙНИХ СТУДЕНТІВ?? ТА ТОМУ, ЩО КОМУСЬ ТРЕБА БУЛА КРОВ...З РАНКУ,ШТАБИ ЗАПРАЦЮВАЛИ НА ПОВНУ СИЛУ...І ПІШЛИ ЕШЕЛОНИ НА КИЇВ...ГОТОВНІСТЬ БУЛА ПОРАЗЮЧА...І ХТО ДИВИВСЯ КАНАЛ, ТО НА ЗАСІДАННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРО ЦЕ ВСІ ВІДКРИТО ГОВОРИЛИ...ЗАЯВА ІРИНИ СЕХ---ТАМ 80% НАШИХ ЛЮДЕЙ...ТО ПРО ЩО МОВА...ЧИ ВЖЕ ВСІ ЗАБУЛИ? ВОЛИНЕЦЬ НАВІТЬ ДОПУСТИВ, ЩО ТАКЕ ЗВІРСТВО З БОКУ ""БЕРКУТА"" БУЛО В РЕЗУЛЬТАТІ ПРИЙОМУ ЯКИХСЯ ПРЕПАРАТІВ...МОЖЕ ВІН ЩОСЬ ЧУВ? А ЩО ПОТІМ--ВІЙНА,ГОРЕ,РОЗРУХА...СУМНО ЗА УКРАЇНУ...ДО ЧОГО ІДЕМ? ДЕ ПРАВДА?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Уже известно, что студентов там не было, но всё равно пишут про студентов.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Николаев Олег, да и небесную сотню приземлили, кого там только нет
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
De Paco Viro
De Paco Viro
На видео видно, что изначально с людьми разговаривали милиционеры в обычной, повседневной форме, но эффект толпы придал некоторым из митингующих храбрости (или наглости) - сначала в милицию полетели оскорбления, потом все, что попало под руку. И тогда все завертелось. Жаль молодежь, пострадавшей ни за что. Но не надо забывать, что призывал к стоянию Найем, был там Луценко и другие политики, но никто из них не был задержан, не пострадал. На майдане Луценко пообещал протестующим оружие, Сеня-"куля в голову" призвал протестующих идти до последнего. Люди пошли, как результат - сотни убитых и раненных. Но ни один из главарей майдана не пострадал, хотя, в той суматохе, для их нейтрализации, возможности наверняка были.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги