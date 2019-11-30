"Що ви робите?!" У мережі згадали найстрашніші відео побиття студентів на Майдані

У ніч на 30 листопада 2013 року, рівно шість років тому, в Києві жорстоко розігнали студентів на Майдані.

Молодих людей побили підрозділи "Беркута", після чого всю Україну охопили масові протести проти режиму Януковича. У зв'язку з цим користувачі мережі нагадують, що відбувалося на початку Революції Гідності.

На Майдан тоді прийшло всього близько 400 учасників протесту. Розганяти українців послали майже в п'ять разів більше бійців "Беркута", озброєних кийками. Детальніше – в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування розстрілів Небесної Сотні під час Революції Гідності було зупинено. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визнав справу про організоване злочинне угруповання експрезидента Віктора Януковича вигадкою його попередника Юрія Луценка.

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