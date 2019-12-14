Розкол або об'єднання: як Томос змінив Україну

15 грудня Православна церква України відзначає першу річницю своєї появи. В цей день, в 2018 році, на об'єднавчому Соборі, який проходив у Софії Київській, була створена автокефальна Українська православна церква під егідою Вселенського патріархату.

Як для ПЦУ минув рік з Томосом, чи щезла загроза розколу молодої церкви і які плани у Православної церкви України – розбирався OBOZREVATEL.

Створення ПЦУ і отримання Томосу

Про створення незалежної української церкви заговорили ще в квітні 2018 року. Саме тоді п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що він разом з ієрархами Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) прийняли рішення офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Підписання Томосу Вселенським Патріархатом в Стамбулі

Восени того ж року, 29 листопада, Вселенський патріархат прийняв остаточне рішення про автокефалію для України. Після чого, 15 грудня в Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому нарешті була створена Православна церква в Україні і обрано її голову – митрополита Епіфанія.

Томос же був підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм вже після настання нового, 2019 року, 5 січня. Чотири дні потому свої підписи під документом поставили всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі. 30 січня 2019 року Православна церква України була офіційно зареєстрована в Україні як релігійна організація.

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Війна ПЦУ і РПЦ

Російська православна церква, не бажаючи втрачати свій пропагандистський вплив на території України, всіляко перешкоджала створенню автокефальної церкви, влаштувавши справжню інформаційну війну проти ПЦУ. Використовувалися як офіційні методи, наприклад вимога до Константинопольського патріархату відкликати Томос, так і захоплення храмів, силові розборки і навіть використання "тітушок".

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній

В ході цього протистояння відносини Московського патріархату з Константинопольським погіршилися до тієї міри, що Священний синод РПЦ ухвалив рішення: визнати неможливим подальше перебування з Константинополем в євхаристійному спілкуванні. При цьому російські церковники так і не змогли перешкодити масовому добровільному переходу парафій РПЦ в Православну церкву України.

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Скандал з почесним патріархом Філаретом (Денисенко)

Несподіваною загрозою для молодої Православної церкви України стали дії почесного патріарха ПЦУ Філарета, який спочатку був одним з головних прихильників надання Томосу. Незважаючи на те, що УПЦ (КП) стала частиною ПЦУ і була розпущена, Філарет продовжив іменувати себе патріархом Київським і всієї Русі, розсилати документи на бланках УПЦ Київського патріархату і навіть вручати нагороди Київського патріархату.

Пізніше він публічно заявив, що не вважає Українську православну церкву Київського патріархату розпущеною і ліквідованою. У червні 2019 року Філарет провів так званий Помісний собор УПЦ (КП), на якому стверджував, що створення Православної церкви України є незаконним.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет

У вересні 2019 року Київський окружний суд призупинив процес ліквідації Української православної церкви (Київський патріархат). З того часу конфлікт між УПЦ (КП) і ПЦУ знаходиться в замороженому стані.

Хустки в церквах і перенесення Різдва

У перший рік свого існування Православна церква України відзначилася кількома гучними реформами:

хустки і лавки в церквах: митрополит Епіфаній заявив, що жінки зможуть відвідувати парафії ПЦУ без головних хусток, з непокритими волоссям. Крім того, за його словами, в церквах з'явиться можливість сидіти під час служб та молитов – за аналогією з католицькими храмами.

перенесення Різдва: можлива зміна дати святкування Різдва з 4 січня на 25 грудня, а фактично поєднання католицького і православного свята в одне ціле, спровокувала запеклі суперечки серед українців. Думки вірян "за" і "проти" досі діляться приблизно порівну.

Православна церква України

Річниця Об'єднавчого собору

15 грудня 2019 року, в день створення ПЦУ, єпископат Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм проведе урочисту Божественну літургію в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

ПЦУ в 2020 році

У 2020 році Православна церква України не планує масштабних і радикальних дій. Метою наступного року для ПЦУ буде поступове і планомірне реформування. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

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