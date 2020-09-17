РФ вчинила злочин у Криму, який призвів до катастрофи з водою, – активістка

Російські окупанти навмисне забирають питну воду у кримчан, перепрофільовуючи її на військові бази, промислові об'єкти і бізнес.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла кримська журналістка, активістка Лариса Волошина. За її словами, вони спустошили екологічну і водну систему Криму, через що, в тому числі, висохло Сімферопольське водосховище.

"Із самого початку анексії Криму окупанти по-хижацьки видобувають воду з підземних природних сховищ. Оцю артезіанську воду, яка є основою для гірських річок і підземних вод, вони використовують на воєнні і промислові потреби. Екосистема змінена і це злочин привів до катастрофи", – наголосила вона.

За словами Волошиної, проблеми з водою на півострові були створені окупантами навмисно хоча би тому, що через високу ціну росіяни відмовились ставити опріснювачі для морської води.

"Хоча спершу вони запевняли, що українська вода їм не потрібна, але виявилось, що опріснювачі – це дорого. Коли артезіанської води не стало, а подекуди на поверхні почала підніматися морська солона, окупанти почали звинувачувати в усьому Україну. Грозили судом, на що в ООН їм сказали: це Росія має нести відповідальність і має сама забезпечити Крим водою", – підсумувала активістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 7 вересня в Криму ввели погодинне постачання питної води. Жителі Сімферополя, Бахчисарая і ще 39 довколишніх населених пунктів отримують її лише вранці та ввечері.