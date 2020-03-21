До лікарні потрапила у важкому стані: що відомо про українку, яка померла в Італії від коронавірусу

У містечку Брешія (Ломбардія) померла від коронавірусу 61-річна Галина Боженко-Федорів із селища Верхнє Синьовидне Львівської області.

Про це OBOZREVATEL розповіли односельці жінки. "Ми знаємо, що в їхній родині трапилася така трагедія. У нас у Верхньому живуть її чоловік, син, дочка і внуки. Галина була в Італії на заробітках, у лікарню потрапила у важкому стані, робили вентиляцію легенів, але не врятували", – розповіли нам у селищі.

Знайома Галини з Італії, теж Галина, сказала нам, що українка працювала в Брешії баданте - доглядала за сеньйорою.

Галина працювала в Італії OK.ru

У МЗС уже зв'язалися з родичами Галини OK.ru

У пресслужбі Міністерства закордонних справ OBOZREVATEL підтвердили смерть українки. "На жаль, 19 березня в медичному закладі на території провінції Бергамо (Італія) внаслідок захворювання COVID-19 померла громадянка України 1958 р.н. Наші консули встановили зв'язок із родичами померлої громадянки і надають необхідне сприяння", – сказали нам в МЗС.

Варто відзначити, що в провінції Брешія ситуація дуже складна – тільки вчора від коронавірусу там померло 78 осіб. За інформацією місцевих ЗМІ, за останні 24 години вже зафіксовано понад 60 жертв і майже 3900 людей заражені.

Нагадаємо, 13 березня в Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала в місті Ровато провінції Брешія. 65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, а вже пізніше діагностували коронавірус.

Відзначимо, всього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу 19 березня виросла на 427 – до 3405, випадків зараження – майже на 4,5 тисячі (всього 41035).

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