COVID-19 пробрався на українські АЕС: чи існує небезпека зупинки

Через епідемію коронавірусу українські атомні електростанції значно посилили заходи безпеки – наприклад, багато працівників живуть у повній ізоляції та не спілкуються навіть із сім'ями. Однак COVID-19 усе-таки добрався до деяких співробітників.

Чи існує небезпека зупинки АЕС і що буде, якщо котрась зі станцій усе ж перестане працювати через коронавірус – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

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Живуть у санаторіях, ні з ким не спілкуються

Станом на 29 квітня на українських АЕС підтверджено три випадки зараження COVID-19: два на Запорізькій АЕС і один на Хмельницькій. На останній, імовірно, захворіла прибиральниця. Вона нібито заразила ще 8 осіб у Нетішині (місті-супутнику Хмельницької АЕС).

У ДП НАЕК "Енергоатом" відзначають, що для створення умов безпеки на станціях ужито особливих заходів. Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі держпідприємства, весь критично важливий персонал повністю ізольований від суспільства.

Із самого початку карантину працівники живуть у санаторіях або готелях, їздять на роботу в окремому транспорті й навіть не можуть спілкуватися зі своїми родичами. Вся річ у тім, що допускати захворювання саме цих людей ніяк не можна – їхні навички дуже специфічні.

Хмельницька АЕС Zik

"На жаль, ситуація така серйозна, що вони навіть не спілкуються зі своїми родичами з моменту запровадження таких жорстких норм – із кінця березня. Навіть маршрут їх пересування з місць проживання до роботи прокладений таким чином, щоб вони ні з ким не контактували. Кількість цього персоналу дійсно обмежена, це люди зі спеціальними ліцензіями, що дозволяють їм доступ до особливо відповідального обладнання – блоковим щитів управління", – пояснили в прес-службі.

Також у відомстві заспокоїли – троє хворих людей не відносяться до вирішального персоналу. По відношенню до решти працівників теж вжиті протиепідемічні заходи. Наприклад, міста-супутники, де вони мешкають, закриті на в'їзд, а на роботі використовуються засоби індивідуального захисту тощо.

Запасу енергії вистачає, але проблеми можуть виникнути

Однак, якщо зараження все-таки станеться і станцію доведеться зупинити, то в деяких регіонах можуть бути проблеми. Як зазначає енергетичний експерт Іван Надєїн у коментарі OBOZREVATEL, електрики в України вистачає із запасом – виробляється її удвічі більше, ніж використовується. Але є частини країни, куди в разі зупинки АЕС налагодити постачання буде складніше.

Південно-Українська АЕС ПУАЕС

"Гіпотетично, якщо таке станеться, то це відіб'ється на роботі всієї енергосистеми: атом – це 60% від усієї енергетики нашої країни. Зрозуміло, що країна не закільцована і якісь регіони можуть страждати, як було в період віялових відключень. Грубо кажучи, електроенергію можна доставити не в усі точки, є регіони більш дефіцитні, є менш залежні. Припустімо, є Бурштинський острів, який не пов'язаний з іншою енергетичною системою. Є Південь, він більш профіцитний. А східні регіони більш проблемні", – заявив Надєїн.

Навіть на тлі пандемії будні атомників вирізняються суворістю. Адже зараження радіацією може бути страшнішим за зараження інфекцією. А енергетика в надзвичайній ситуації сама по собі є надважливою сферою.

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