Порушив ПДР 35 разів: названо нові антирекорди з перевищення швидкості в Україні

В Україні за тиждень, із 27 липня по 2 серпня, камери автоматичної фіксації зафіксували 155 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/ч.

Як повідомила пресслужба МВС України в Facebook, найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mitsubishi Grandis ДНЗ BH062*** – 35 разів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільшою швидкість була:

в автомобіля Audi А4, ДНЗ BH444*** – 218 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год,

в автомобіля Mercedes-Benz E200 4MATIC, ДНЗ AA111*** – 213 км/год на Столичному шосе, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 80 км/год.

Порушники швидкісного режиму в Україні Facebook МВС України

Порушники швидкісного режиму в Україні Facebook МВС України

Порушники швидкісного режиму в Україні Facebook МВС України

Порушники швидкісного режиму в Україні Facebook МВС України

Cкрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій оригінально приховав номер свого автомобіля, аби не потрапити в поле зору камер автофіксації швидкісного режиму.