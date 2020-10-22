Після коронавірусу можна місяць бути на лікарняному, – Голубовська

Після перенесеної коронавірусної інфекції можна місяць знаходитися на лікарняному через так званого пост-ковідного синдрому.

Про це розповіла провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська під час брифінгу 22 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так званий пост-ковідний синдром. На сьогоднішній день в світі він інтенсивно вивчається, тому що це буде для нас з вами ціла окрема проблема. Тому пацієнтам теж потрібно перебувати під якимось наглядом", – пояснила лікар.

Згідно з українськими нормативними документами, ви можете до місяця перебувати на лікарняному листі, підкреслила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська припустила, що важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року.