Окупанти в Севастополі почали ночами відключати воду людям

В окупованому РФ Криму у Севастополі ночами відключають водопостачання через зменшення запасів води в Чорноріченському водосховищі.

Про перебої з водопостачанням повідомило севастопольське видання ForPost. Протягом минулого тижня в місті фіксувалися регулярні відключення холодної води.

За словами городян, холодну воду без будь-яких попереджень відключають щоночі близько 00:00. Жителі побоюються, що це пов'язано з водною проблемою в регіоні, і зі страхом чекають на можливе введення графіків подачі води.

Однак у місцевому "Водоканалі" повідомили, що севастопольцям нема про що турбуватися, оскільки нічні відключення нібито відбуваються через підготовку до зимового періоду.

Водночас, як повідомив Крим.Реалії, запаси води в основному джерелі водопостачання Севастополя – Чорноріченському водосховищі – продовжують зменшуватися.

За даними видання, площа водного об'єкта значно зменшилася.

У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів, на водній гладі видно окремі острівці суші.

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