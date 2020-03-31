"Мами нас ще народять!" Окупанти в Криму вигнали дітей на масові збіговиська в розпал коронавірусу

Окупанти в анексованому Росією Криму продовжують влаштовувати масові заходи за участю дітей, не дивлячись на спалах коронавірусу.

Фото поширила в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. На кадрах видно, що дітей збирають групами, у яких точно більше, ніж 10 осіб, проводять концерти і показові виступи.

Так, в "Артеку" окупанти влаштували для дітей змагання з морського багатоборства, а також "Ігри народів світу".

У Феодосії провели концерти, присвячені "єдності Росії", а в Білогірському районі Криму – захід, де діти знову були одягнені у військову форму, а сцена прикрашена червоними прапорами.

При цьому на півострові вже офіційно підтвердили 13 випадків COVID-19, а в лікарнях знаходиться більше тисячі пацієнтів з пневмонією.

Первомайський район. Муніципальний етап 28.03.2020г.

спадкоємці перемоги

Який вірус найстрашніший? pic.twitter.com/wGlyJ2mx12 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 30, 2020

Артек

Мами нас ще народять! pic.twitter.com/PS8trUfUve - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 30, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 480.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся