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31 березня • оновлено в 04:24
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Окупанти в Криму вигнали дітей на масові збіговиська в розпал коронавірусу

1.4т
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Окупанти в анексованому Росією Криму продовжують влаштовувати масові заходи за участю дітей, не дивлячись на спалах коронавірусу.

Фото поширила в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. На кадрах видно, що дітей збирають групами, у яких точно більше, ніж 10 осіб, проводять концерти і показові виступи.

Так, в "Артеку" окупанти влаштували для дітей змагання з морського багатоборства, а також "Ігри народів світу".

"Мами нас ще народять!" Окупанти в Криму вигнали дітей на масові збіговиська в розпал коронавірусу

У Феодосії провели концерти, присвячені "єдності Росії", а в Білогірському районі Криму – захід, де діти знову були одягнені у військову форму, а сцена прикрашена червоними прапорами.

При цьому на півострові вже офіційно підтвердили 13 випадків COVID-19, а в лікарнях знаходиться більше тисячі пацієнтів з пневмонією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 480.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Місце
Україна
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Да пусть устраивают чем больше их потом сыграет в ящик тем лучше
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Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
В самой нищей краине Европы завидуют. Для этих детей открыта великая Россия,а для дитей заробитчан - панские толчки и дупы европенсов
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